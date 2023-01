Black Eyed Peas a Sanremo 2023 come superospiti: ecco quando, chi sono, età, carriera e canzoni

I Black Eyed Peas, la boy band hip hop statunitense, superospiti a Sanremo: lo ha annunciato Amadeus al Tg1 delle 13.30. “Mercoledì 8 febbraio faranno ballare e impazzire il teatro Ariston e tutti i telespettatori a casa”, ha detto il direttore artistico.

L’hip pop dei Black Eyed Peas: da “Where is the love?” a “Don’t Stop the Party”

I Black Eyed Peas sono un gruppo musicale alternative hip hop statunitense, formatosi nel 1995 a Los Angeles per iniziativa dei rapper apl.de.ap, will.i.am e Taboo. Nel corso della loro carriera ne hanno fatto parte anche la corista Kim Hill, la cantante Fergie e la cantante J. Rey Soul. Il loro album di debutto fu Behind the Front, pubblicato nel 1998. Nel 2000 il gruppo pubblicò il secondo album, Bridging the Gap. Il successo giunse nel 2003 con il terzo album Elephunk, il primo inciso con Fergie: da esso furono estratti i singoli Where Is the Love?, Shut Up, Hey Mama e Let’s Get It Started.

Nel 2005 il quartetto pubblicò il quarto album Monkey Business, promosso dai singoli Don’t Phunk with My Heart, Don’t Lie, My Humps e Pump It. Nello stesso anno il gruppo collaborò in vari duetti, come nel singolo di Sérgio Mendes Mas que nada. Dopo oltre tre anni di pausa, nel 2009 il gruppo tornò sulle scene musicali con The E.N.D., album che segnò la loro svolta dance pop e che fu promosso da sei singoli, tra cui le hit Boom Boom Pow e I Gotta Feeling; due anni più tardi fu volta di The Beginning da cui vennero estratti The Time , Just Can’t Get Enough e Don’t Stop the Party.

Nel 2018 sono tornati sulle scene musicali con l’album Masters of the Sun Vol. 1, che ha segnato il ritorno verso l’hip hop nonché il primo uscito dopo l’abbandono di Fergie avvenuto l’anno prima. Nel 2020 è stato pubblicato Translation, frutto della collaborazione del trio con svariati esponenti della scena pop latina e che ha riportato il trio al successo commerciale grazie ai singoli Ritmo e Mamacita. Al 2010 i Black Eyed Peas hanno venduto 35 milioni di album e 41 milioni di singoli.

Il frontman Will.I.Am

Will.i.am (stilizzato will.i.am), pseudonimo di William James Adams (Los Angeles, 15 marzo 1975), è un rapper, produttore discografico, personaggio televisivo e doppiatore statunitense, fondatore e produttore dei Black Eyed Peas. Grazie ai successi ottenuti, ha venduto oltre 90 milioni di copie in tutto il mondo, ricevendo numerosi premi e riconoscimenti, inclusi sette Grammy Award, un Daytime Emmy Award, due Billboard Music Awards, otto American Music Awards, due MTV Video Music Awards.

Come solista ha pubblicato quattro album e numerosi singoli di successo, tra cui Scream & Shout con Britney Spears, Hall of Fame con i The Script, 3 Words con Cheryl Cole, ThatPower con Justin Bieber e This Is Love con Eva Simons. Come produttore discografico, Will.i.am ha prodotto altri artisti tra cui Michael Jackson, Kesha, Miley Cyrus, David Guetta, U2, Rihanna, Lady Gaga, Usher, Justin Timberlake e Nicki Minaj. Dal 2012 fa parte dei coach di The Voice UK e The Voice of Kids UK.

Il rapper apl.de.ap

apl.de.ap, pseudonimo di Allan Pineda Lindo (Angeles, 28 novembre 1974), è un rapper filippino naturalizzato statunitense, membro del gruppo musicale Black Eyed Peas. Figlio di madre filippina e padre afroamericano. Verso l’età di circa dodici anni è stato adottato e si è trasferito a Los Angeles, dove ha conosciuto will.i.am con cui forma nel 1992 il gruppo Atban Klann. Nel 1995 si uniscono al gruppo Taboo e Kim Hill, e cambiano il nome in Black Eyed Peas.

Fa una delle sue prime apparizioni, insieme a Will.i.am, nella canzone del 1992 Merry Muthaphukkin’ Xmas di Eazy-E, contenuta nell’album 5150 Home 4 tha Sick. Apl ha fondato un’associazione benefica intenta a sostenere i poveri. L’artista ha rivelato di soffrire di nistagmo, ossia il movimento involontario dei bulbi oculari. Questo fenomeno causa problemi visivi, vertigini, nausea, cefalea, irritabilità. Nel 2012 si è sottoposto ad un intervento chirurgico correttivo grazie al quale sono state posizionate delle lenti correttive.

L’artista Taboo

Taboo, pseudonimo di Jaime Luis Gómez (Los Angeles, 14 luglio 1975), è un rapper e attore statunitense, membro dei Black Eyed Peas. Taboo è di discendenza messicana. Ha frequentato la Muscatel Middle School a Rosemead. Da bambino voleva essere un filantropo. Due giorni prima del trentatreesimo compleanno, Taboo ha sposato Jaymie Dizon a Pasadena il 12 luglio 2008. Con la moglie Jaymie il cantante ha avuto due figli: Jalen nel 2009 e Journey nel 2011.

Ha un altro figlio da una precedente relazione, Joshua, che frequenta la South Pasadena High School. Durante la sua giovinezza ebbe dipendenze, ormai superate, da droghe ed alcolici. Nel 2007 fu arrestato per guida in stato di ebbrezza. Dopo questa esperienza Taboo si dichiara completamente ripulito, ha infatti più volte rilasciato interviste in cui racconta delle sue dipendenze per sensibilizzare i giovani. Nel 2011 ha pubblicato una sua autobiografia, “Fallin Up – My Story”.

Ha collaborato insieme al marchio “JUMP” realizzando una linea di scarpe sportive chiamata “Taboo Deltah 3008”. Il 24 giugno 2014 gli è stato diagnosticato un cancro testicolare. La sua battaglia continua e la sua esperienza l’hanno portato alla composizione del singolo “The Fight”, pubblicato nel 2016.