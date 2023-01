Maneskin, il singolo ‘Gossip’ con Tom Morello: chi è il chitarrista

Sorpresa nel mondo della musica: il chitarrista dei Rage Against the Machine, Tom Morello, ha collaborato con i Måneskin nel loro ultimo brano “Gossip”, parte dell’album “Rush” che è in uscita il 20 gennaio 2023.

Nato a New York il 30 maggio del 1964, Tom Morello è una figura cult per il mondo della musica rock anni ’90. Figlio di Mary Morello, attivista americana di origini piemontesi e irlandesi, e di Ngethie Njoroge, diplomatico keniota, in un lungo articolo pubblicato sul New York Times Tom Morello ha raccontato come a un anno, quando la madre si trasferì a Libertyville, nell’Illinois, la sua presenza sconvolse un condominio.

Infatti la madre, divorziata e con un figlio interrazziale, non era vista di buon occhio dalle famiglie del quartiere. Sarà per questo e per l’influenza della madre che Tom è da sempre impegnato politicamente facendo anche da colonna sonora a Occupy Wall Street. Nel 1986 Morello si laurea ad Harvard in scienze politiche. Solo dopo gli studi inizia la sua carriera nel mondo della musica. Si trasferisce a Los Angeles proprio con l’idea di fondare o entrare in una band.

L’esperienza dei Rage Against the Machine

Entra nei Lock Up che poco dopo si sciolgono, l’incontro con Zack de la Rocha gli cambia la vita. Insieme a lui nel 1991 fonda i Rage Against the Machine. La capacità di fondere il funk con l’hip hop segna la svolta e introduce nuove sonorità nel mondo della musica. Il disco d’esordio dei Rage Against the Machine risale al 1992 e da quel momento, tra un successo e l’altro, Morello rimane uno dei punti di riferimento della band fino al 2000, quando Zack de la Rocha decide di tentare la carriera solista e abbandona il gruppo.

Quell’anno esce il quarto album in studio dei Rage Against the Machine, Renegades, composto da una serie di cover di brani di artisti del calibro di Bruce Springsteen, Bob Dylan, The Stooges, Rolling Stones e Cypress Hill. Temporaneamente orfani di Zack, Morello, Wilk e Commerford si uniscono all’ex Soundgarden Chris Cornell e danno vita agli Audioslave, rimasti in attività fino al 2007.

La reunion dei Rage Against the Machine

L’edizione 2007 del Coachella Valley Music and Arts Festival segna il ritorno dei Rage Against the Machine nella loro formazione originale e quel primo concerto segue un nuovo tour che porta la band in giro per il mondo, Italia compresa. I ritrovati rapporti con Zack de la Rocha, però, non portano ad un nuovo disco di inediti. Nel 2020 la band è tornata sul palco per 5 concerti, ma ad oggi non sembrano esserci all’orizzonte nuove brani o dischi in studio.

Il primo album in studio da solista di Tom Morello risale al 2018. The Atlas Underground, pubblicato dalla BMG Rights Management, è composto da 12 brani che vedono la collaborazione di tanti artisti da sempre vicini a Morello: Big Boi, GZA e RZA del Wu-Tang Clan, K.Flay, Tim McIlrath dei Rise Against e Steve Aoki.

Le collaborazioni con i grandi della musica rock americana

Dopo il grande successo di pubblico e critica, Morello fa il bis nel 2021 con The Atlas Underground Fire, e anche in questo caso si avvale della collaborazione di grandi artisti come Bruce Springsteen, Eddie Vedder, Bring Me The Horizon, Phantogram, Chris Stapleton, grandson, Mike Posner e Damian Marley. Pochi mesi dopo arriva anche il terzo disco di inediti, The Atlas Underground Flood. Tra i nomi che hanno affiancato Morello nel progetto figurano San Holo, Barns Courtney, Nathaniel Rateliff, Jim Jones, Chipotle Joe, X Ambassadors e Ben Harper.

Tom Morello, però, non è stato con le mani in mano nel corso degli ultimi anni. Le collaborazioni con altri artisti si sono succedute senza interruzioni fino ad oggi. Qualche nome? Travis Barker, Bruce Springsteen, Ramin Djawadi, Linkin Park, Samuel dei Subsonica, Ozzy Osbourne, 5 Seconds of Summer e, infine, i Måneskin per il brano Gossip.