Quando esce il nuovo album Rush dei Måneskin? Data e canzoni

I Måneskin sono il fenomeno musicale del momento, un successo senza fine, a valanga, e una folla acclamante di fans presenti in tutto il mondo, non solamente in Italia. Ora, la banda ha deciso di far sognare ancora di più il proprio pubblico annunciando la pubblicazione di “RUSH!”, il nuovo attesissimo album, che sarà in uscita il prossimo 20 gennaio 2023 e disponibile in pre-order da giovedì 3 novembre 2022, con tante possibilità di variazione sull’oggetto: vinile standard, bianco, rosso e picture disc, special box sets, CD e molto altro.

Concerto Maneskin a Roma il 19 gennaio per l’uscita dell’album Rush: ecco dove, la location

L’annuncio dei Måneskin sulla data del nuovo album

Un annuncio importante, che arriva in un momento quantomai opportuno: mentre la band sta vivendo un anno grandioso, ricco di successi su scala internazionale. Infatti, proprio questa sera partono le date statunitensi del LOUD KIDS TOUR con uno spettacolo tutto esaurito al The Paramount Theatre di Seattle. Un tour che ha avuto inizio la scorsa settimana con la data in Città del Messico durante la quale i Måneskin hanno presentato “Kools Kids”: si tratta di un inedito dall’inconfondibile suono punk e che andrà a coronare il nuovo album in arrivo.

Il nuovo album dei Måneskin: ”Rush”

“RUSH!” è dunque l’album più atteso degli ultimi anni, anticipato da “The Loneliest”, il nuovo singolo uscito il 7 ottobre e che, oltre a scalare di continuo le classifiche di ben 28 Paesi, è entrato anche nella Top 50 Global di Spotify in posizione #44. Inoltre, in Italia è stato anche certificato disco d’oro, facendo ottenere ai nostri beniamini la certificazione numero 300 a livello mondiale: attualmente, numeri alla mano, contano 18 dischi di diamante, 235 dischi di platino e 47 dischi d’oro.

Il LOUD KIDS Tour

Il loro ultimo tour arriverà anche in Canada per poi tornare in Italia il 23 febbraio 2023 dove una folla acclamante è già pronta ad accogliere la band. Per meglio comprendere il successo di questi ultimi tempi, basta sottolineare il fatto che la tournée conta a oggi, su 57 date in totale, ben 41 Sold Out tra cui Londra, Parigi, Los Angeles. Numeri incredibili che fanno conoscere ancora di più la nostra Italia nel mondo della musica.