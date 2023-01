Måneskin, i fan attendono “Rush!”: il nuovo disco della band romana uscirà a fine mese

Il nuovo album dei Måneskin uscirà il 20 gennaio 2023. Si intitola Rush! ed è stato anticipato dal singolo The Loneliest. Il disco conterrà anche Kool Kids che la band ha presentato in concerto a Città del Messico. L’album sarà disponibile in varie versioni fisiche tra cui vinile standard, bianco, rosso e picture disc, box set, cd e altro.

“Rush!”, attesa dei fan per il nuovo album dei Måneskin

La band, che è attualmente in tour nel Nord America, ha ricevuto cinque nomination agli American Music Awards 2022 che si sono tenuti il 20 novembre: New Artist Of The Year, Favorite Rock Artist, Favorite Pop Duo or Group, Favorite Rock Song (Beggin’), Favorite Soundtrack” (Elvis, dov’è contenuta la loro versione di If I Can Dream). Non solo: hanno avuto anche due nomination agli MTV Europe Music Awards 2022 come Best Rock e Best Italian Artist, e una People’s Choice Award nella categoria The Group of 2022.

I Måneskin saranno in tour in Italia a partire dal 23 febbraio 2023. La tournée nei palasport, che toccherà anche varie città europee, sarà seguita da due date negli stadi, il 20 luglio all’Olimpico di Roma e il 24 luglio a San Siro, a Milano. Sotto ai post con cui i Maneskin hanno annunciato la tracklist di Rush!, il nuovo album che uscirà il prossimo 20 gennaio, sono tanti i fan che chiedono alla band italiana più canzoni in italiano.

Un sentimento che evidentemente anche la band sente, al punto da aver pubblicato subito una delle due – pare – canzoni in italiano dell’album, almeno stando ai titoli (e immaginando che anche “Bla bla bla” sia in inglese). La band italiana, infatti, dopo aver annunciato l’uscita, il prossimo 13 gennaio, di “Gossip”, il singolo che vede il feat di Tom Morello dei Rage Against The Machine e Audioslave, ha pubblicato a sorpresa “La fine”, canzone in italiano in cui Damiano sembra tirare le fila di quest’anno e mezzo in giro per il mondo, osannati e contemporaneamente criticati.

Questa sarà la track list di “Rush!”: