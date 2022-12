Concerti 2023 a Roma, da Vasco ai Maneskin: tutti gli spettacoli in programma, quando e dove

Concerti a Roma. Dopo due anni di chiusure a causa della pandemia da Covid, stanno tornando i grandi concerti che fanno sognare tutto il mondo. Per Roma si preannuncia un’annata piena di grandi esibizioni di cantanti italiani seguiti anche all’estero e di grandi nomi internazionali. Ecco l’elenco completo di tutti gli spettacoli musicali del 2023 nella Capitale.

Concerti 2023 a Roma

La Capitale è una meta gettonatissima dai grandi cantanti e musicisti, soprattutto perché dispone di strutture molto grandi per ospitare migliaia di persone come lo stadio Olimpico, il Parco di Capannelle e il Circo Massimo. La città capitolina è anche la sede del più grande concerto rock italiano che vede arrivare artisti da tutto il mondo: Rock in Roma.

Elenco completo degli spettacoli in programma

C’è grande attesa per i concerti romani del 2023 e molti fan non vedono l’ora di ascoltare live alcuni tra i più grandi artisti del panorama musicale mondiale. Tra i concerti più attesi ci sono: i Maneskin, Vasco Rossi, Bruce Springsteen, i Muse e i Depeche Mode e molti di questi concerti sono già sold out da mesi. Ecco alcune delle date più attese:

21 maggio Bruce Springsteen con la E street Band al Circo Massimo (biglietti andati sold out in poche ore)

2 settembre Max Pezzali al Circo Massimo

Concerti allo Stadio Olimpico

Il vero protagonista dei concerti a Roma nel 2023 sarà lo Stadio Olimpico che vedrà tantissimi artisti di fama mondiale. La stagione sarà inaugurata dopo circa una settimana dalla fine della serie A e l’apertura sarà concessa al famoso artista indie-pop Gazzelle. Ecco l’elenco completo:

9 giugno Gazzelle

16 e 17 giugno Vasco Rossi

24 e 25 giugno Tiziano Ferro

Blanco 4 luglio

7,8 e 10 luglio Ultimo

12 luglio Depeche Mode

14 luglio Ligabue

18 luglio Muse

20 e 21 luglio Maneskin

23 e 24 luglio i pinguini tattici nucleari

5 agosto Immagine Dragons (unica tappa italiana del tour mondiale)

Concerti al Foro Italico e a Capannelle

Al Foro Italico sono previsti tre concerti di Claudio Baglioni, probabilmente nel mese di settembre ma le date non sono state ancora rese note. A Capannelle si svolgerà il Rock in Roma come ogni anno e alcuni nomi preannunciati sono: gli Artic Monkeys (16 luglio) e Salmo (13 luglio).