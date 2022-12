“Non possiamo farvi vedere il concerto”. La Sala Riario di Ostia Antica inaccessibile alle persone disabili

Scene che un’altra volta segnalano il problema delle barriere architettoniche in Italia, questa volta toccando la città di Roma. Succede a Ostia Antica, dove nella rinomata Sala Riario del borghetto medievale, alcuni cittadini in sedia a rotelle non hanno potuto assistere al concerto di Natale. La motivazione di questa cosa, era dovuta a un limite della struttura, all’interno della Basilica di Sant’Aurea, che non vedeva la presenza di sollevatori elettrici per portare le persone con disabilità motoria al primo piano dello storico palazzo episcopale, dove si trova la famosa Sala Riario.

Persone disabili costrette a perdersi il concerto di Natale a Ostia Antica

I signori si sono ritrovati in una scena paradossale, considerato come si aspettavano come lo storico sito medievale fosse stato attrezzato per ospitarli e garantirgli la visione dell’esibizione musicale. Nulla di tutto ciò invece è avvenuto, considerato come la struttura non vedeva la presenza di sollevatori elettrici e nessuno ha deciso di caricarsi di peso le persone con disabilità per superare la grande scalinate che li separava dalla sala dell’esibizione.

Risultato della faccenda, è stato sicuramente l’imbarazzo degli organizzatori dell’evento, costretti, anche se a malincuore, a rimandare a casa gli ospiti in sedia a rotelle per evidenti limiti strutturali. Una situazione vista e raccontata da Gaetano Di Staso, noto attivista di Ostia Antica e oggi coordinatore di Ecoitaliasolidale per il X Municipio di Roma e la zona del Litorale: “Sala Riario Episcopio inibita per i portatori di handicap!”.

Prosegue ancora Gaetano Di Staso: “In questi giorni la Sala Riario nel Borgo di Ostia Antica è culla di eventi e concerti importanti. Sala bellissima, gioiello architettonico, con affreschi di pregio, ma… non fruibile ai portatori di handicap e carrozzati, persone che hanno il “diritto” di poter fruire delle bellezze di un territorio unico e fantastico”. Va ricordato come la Sala Riario, all’interno della Basilica di Sant’Aurea e vicina al Castello di Giulio II, rappresenta un altro gioiellino artistico all’interno di Ostia Antica, insieme al Parco Archeologico. Un sito visto da milioni di turisti ogni anno, comprese persone disabili, che peraltro oggi devono superare una seconda barriera architettonica: la sopraelevata pedonale sopra la locale stazione ferroviaria sulla Roma-Lido.

Foto: @GaetanoDiStaso