Oroscopo 2023, quali sono i viaggi da fare nel nuovo anno? Le previsioni segno per segno e le mete da visitare

Oroscopo 2023. L’anno nuovo sta per iniziare ed è un momento propizio per organizzare il prossimo viaggio. Alcuni segni sono più avventurieri e starebbero sempre in viaggio come il Sagittario, altri sono più timidi. Se non avete ancora deciso la vostra prossima meta, ecco il vostro viaggio ideale in base al vostro segno zodiacale secondo Grazia.

Oroscopo 2023 per Ariete, Toro e Gemelli e i viaggi da fare

Ariete (21 marzo – 20 aprile): Voi del segno dell’Ariete siete sempre alla ricerca di nuove avventure e non vi fate spaventare dai pericoli. Preferite viaggi rurali e in compagnia, allora perché non andare in Sud America? La vostra meta ideale per il 2023 è sicuramente la Patagonia cilena, vi sorprenderà con la sua natura ancestrale.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Preferite la calma e la tranquillità, un posto in cui potervi rigenerare e purificare dallo stress della vita quotidiana. La pacatezza del vostro segno vi porta in Norvegia. Tra i fiordi e la natura quasi incontaminata dei paesaggi norvegesi potrete ritrovare voi stessi.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Per voi che cercate un divertimento sfrenato e insolito, i Balcani fanno al caso vostro. In particolar modo il Montenegro, un piccolo paese nel sud dei Balcani che vi sorprenderà con la sua movida, i concerti e la vita notturna a cui non saprete più rinunciare.

Le mete da visitare nel 2023 per Cancro, Leone e Vergine

Cancro (21 giugno – 22 luglio): Siete e rimarrete per sempre degli inguaribili romantici. Preferite decisamente viaggiare in coppia con la persona che amate e anche nella destinazione la vostra parte sdolcinata prende il sopravvento. Per questo, la vostra meta ideale per il 2023 è il Giappone, meglio se in primavera durante la fioritura dei ciliegi. Il rosa dei fiori e i colori caldi delle città nipponiche vi ruberanno il cuore.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Per i Leoni i viaggi migliori sono quelli fatti in compagnia, preferibilmente con gli amici. L’importante è trovarsi bene nella compagnia per evitare spiacevoli sorprese. La vostra meta ideale è sicuramente il Nepal, un luogo calmo e spirituale tra la Cina e l’India. Potrete sia divertirvi sia trascorrere del tempo nella natura, sarà un viaggio indimenticabile.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Voi del segno della Vergine dovete avere sempre tutto sotto controllo e siete molto puntigliosi. Un paese che vi piacerebbe tantissimo è il Canada, dove troverete un ambiente sociale multiculturale ma anche tanta natura. Vista la vostra indole, questo viaggio, se programmato bene vi farà scoprire infinite meraviglie.

Oroscopo 2023 per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Siete sempre alla ricerca di nuove avventure, siete instancabili e cercate sempre nuove sensazioni. La metà perfetta è il Botswana, un luogo magico fatto di natura incontaminata dove potrete fare degli incredibili safari.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): Volete emozioni forti ma anche scoprire voi stessi. Il luogo più spirituale del mondo vi attende: l’India. Qui potrete fare esperienze incredibili, conoscere sciamani, visitare templi e imparare lo yoga e la meditazione.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre): Amate i viaggi in solitaria, lontano da tutto e da tutti, immersi nel verde e con un po’ di nomadismo. Amate i viaggi itineranti e on the road, ecco perché la Nuova Zelanda sarà perfetta per voi. Un’isola incredibile, in mezzo all’Oceano Pacifico abitata da natura selvaggia e incontaminata, oltre a tantissimi animali esotici. Potrete percorrere tutta l’isola a bordo di un fuoristrada vivendo la migliore delle vostre avventure!

Il 2023 e i viaggi per Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio) Per voi che siete così precisi e pragmatici un tour del sud della Spagna vi si addice perfettamente: basterà noleggiare un’auto e partire alla volta dell’Andalusia, non lasciatevi sfuggire le città più belle: Granada, Siviglia, Cordoba e Ronda. Buona avventura!

Acquario (20 gennaio – 19 febbraio): Le persone nate sotto il segno dell’acquario sono forti e indipendenti, ma anche molto riflessive. Ecco perché un viaggio avventuroso nella natura è la soluzione migliore, a patto che sia un luogo in cui poter fare lunghe camminate e riconnettersi alla propria parte spirituale. Il Nepal, ricco di montagne e percorsi nel verde è la migliore destinazione per i nati sotto questo segno.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Le persone nate sotto il segno dei pesci sicuramente amano l’acqua, come lascia intuire il segno. Niente le rilassa più di una distesa cristallina in cui poter fare lunghe nuotate rigeneranti. Quale posto migliore delle isole Seychelles? Sarà un paradiso marino in cui potersi perdere tra le distese d’acqua.