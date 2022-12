Oroscopo gennaio 2023, come andrà l’amore: tutte le previsioni segno per segno

Oroscopo gennaio 2023. Mancano davvero pochissimi giorni al Capodanno, a quel momento in cui ci voltiamo indietro, rivediamo velocemente l’anno che sta per finire e diamo il benvenuto al 2023. Con la speranza, come ci auguriamo sempre, che sia migliore e che tutto ruoti attorno all’amore. Ma non siete curiosi di sapere come andrà il primo mese del 2023? A gennaio qualcuno inizierà col botto o partirà a rallentatore? E quale dei segni sarà più fortunato in amore? I single riusciranno a trovare l’anima gemella e le coppie stabili a fare progetti a lungo termine? Non ci resta che scoprire tutto con le previsioni astrologiche e capire se le stelle sorrideranno a tutti allo stesso modo. O forse no.

Anticipazioni gennaio 2023 per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete Anticipazioni gennaio 2023: I nati sotto il segno dell’Ariete dovrebbero lasciarsi andare all’amore e alle relazioni stabili perché il mese inizierà bene. E all’insegna della felicità. Cerca di stare di più insieme al tuo partner, anche fare una passeggiata può cambiare e svoltare la giornata. Il mese di gennaio è quello giusto per ritrovare e ritrovarsi.

Toro Anticipazioni gennaio 2023: Meglio fare attenzione nei rapporti di coppia, forse è meglio mantenere la calma perché le polemiche sono dietro l’angolo. E il mese di gennaio non inizia certo nei migliori dei modi: c’è chi è insoddisfatto, chi non sa bene come agire. E chi vorrebbe trovare nuovi stimoli. Che ne dici di trascorrere più tempo col partner e di condividere insieme delle passioni? Anche quelle aiutano un rapporto nella sua evoluzione!

Gemelli Anticipazioni gennaio 2023: Un 2023 importantissimo per i Gemelli dal punto di vista dell’amore e della passione perché tutto sarà così bello e imprevisto. Le occasioni non ti mancheranno e forse ti innamorerai anche sul lavoro. Chissà…

Come sarà l’amore nel 2023 per Gemelli, Cancro e Leone

Cancro Anticipazioni gennaio 2023: Nuova fase sentimentale per il Cancro, che inizierà a dare valore anche e soprattutto alle piccole cose. In amore meglio fare chiarezza, parlare con il partner. Se sei single, invece, gli incontri sono favoriti. Devi solo fidarti un po’ di più. E senza paure!

Leone Anticipazioni gennaio 2023: Il mese di gennaio non sarà un mese fantastico dal punto di vista sentimentale perché le polemiche non mancheranno. Devi, quindi, cercare di farti forza e di superare gli ostacoli, quelli che ti sembrano impossibili. Qualcuno, forse, potrebbe fare da terzo incomodo, quindi è meglio concentrarsi. E tutelare la storia d’amore!

Vergine: Anticipazioni gennaio 2023: 2023 fortunato per i nati sotto il segno della Vergine, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Devi lasciarti andare all’amore perché gli incontri, anche per i cuori solitari, sono favoriti. E quando meno te lo aspetti busserà alla tua porta una persona davvero speciale!

Oroscopo gennaio 2023 per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: Anticipazioni gennaio 2023: Bene il 2023 per i nati sotto il segno della Bilancia dal punto di vista sentimentale, anche se le tentazioni non mancheranno. E bisognerà fare i conti con le delusioni. Cerca di non ferire nessuno, di parlare chiaro e di mantenere saldi i rapporti. Il tuo partner ti ascolta, ha bisogno di te. E del tuo affetto!

Scorpione: Anticipazioni gennaio 2023: Sei un po’ altalenante a gennaio perché da una parte vuoi dedicarti anima e corpo all’amore e al tuo partner, dall’altra non riesci proprio a dire di no a te stesso. Cerca di lavorare di più sulle relazioni di coppia e di condividere le passioni con il tuo partner. Che sia un corso di ballo o uno di fotografia: tutto pur di trascorrere più tempo insieme!

Sagittario: Anticipazioni gennaio 2023: In amore è arrivato il momento di fare chiarezza, di dire quello che pensi e di farlo senza paure. Forse un viaggio di coppia ti farà bene perché la relazione ha bisogno di un po’ di romanticismo. E a volte basta davvero poco per ritrovarsi e stare bene con la persona giusta!

L’amore nel 2023 per Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: Anticipazioni gennaio 2023: A gennaio dovrai tenere un po’ sotto controllo le tue emozioni e riposarti di più perché l’amore potrebbe tornare protagonista nella tua vita. Cerca di essere anche più seducente: questo al tuo partner piace e devi condividere con lui passioni e interessi. Che mantengono vivo il rapporto!

Acquario: Anticipazioni gennaio 2023: Il mese di gennaio sarà fondamentale perché cercherai di fare chiarezza e di capire se vale la pena continuare o meno una storia. E qualcuno, forse, chiuderà un rapporto in modo drastico. I single, invece, devono darsi da fare perché la fortuna gira e gli incontri non mancano!

Pesci. Anticipazioni gennaio 2023: A gennaio, più che mai, sarai affettuoso, generoso e ti lascerai andare davvero alla passione. Sarai sicuramente più presente, comunicherai di più e metterai il tuo cuore nelle mani della persona che ami. Avrai anche voglia di festeggiare con gli amici perché non riuscirai a contenere la felicità. Insomma, il 2023 inizierà nel migliore dei modi!