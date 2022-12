Oroscopo gennaio 2023 Paolo Fox, le previsioni per il nuovo anno: classifica, anticipazioni e segni fortunati

Oroscopo Paolo Fox di gennaio 2023. Mancano davvero pochi giorni al Natale e al Capodanno, poi ci toccherà salutare le feste e dare il benvenuto a un nuovo mese. A gennaio, quello dell’inizio e dei buoni propositi per molti: c’è chi decide di mettersi a dieta, dopo le grandi abbuffate in famiglia, chi di mettere in pratica le idee. E ti trasportare le ipotesi in fatti. Ma non siete tutti curiosi di sapere come andrà questo gennaio 2023 dal punto di vista delle stelle? Ci saranno segni più fortunati di altri? Qualcuno inizierà col piede giusto il 2023 o dovrà pazientare un po’ prima di accogliere a braccia aperte le opportunità? Non ci resta che scoprirlo, come sempre, con le previsioni precise e puntuali dell’amato astrologo Paolo Fox. Quello che non delude mai.

Anticipazioni Paolo Fox Gennaio 2023 per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete Anticipazioni Paolo Fox gennaio 2023: Cielo interessante quello di inizio gennaio per i nati Ariete. Il cielo è sgombro e non ci sono particolari impedimenti, attenti però a non auto-sabotarvi. Sul lavoro non trascinatevi dietri nervosismi familiari, tenete separate le due sfere mentre in amore è finalmente arrivato il momento di lasciarsi andare a nuove emozioni, lasciandovi il passato alle spalle.

Toro Anticipazioni Paolo Fox gennaio 2023: Il mese di gennaio per i nati Toro sarà piuttosto tranquillo. La rilassatezza di questo periodo vi permetterà di dedicarvi a passatempi creativi, non abbiate dunque paura di sperimentare e magari cominciare un progetto che avete lasciato chiuso nel cassetto. In amore c’è invece la necessità di voltare pagina e dimenticare i legami impossibili nei quali solitamente vi impelagate.

Gemelli Anticipazioni Paolo Fox gennaio 2023: Anche per i nati Gemelli il 2023 si apre in maniera positiva. Se ci sono delle questioni in sospeso sarà bene chiuderle in quanto questo è il periodo migliore per ottenere qualcosa in più. Tenete d’occhio il telefono, potrebbe arrivare un’interessante proposta. Bene anche l’amore, finalmente il cuore si rimette in moto.

Gennaio 2023 per Cancro, Leone e Vergine

Cancro Anticipazioni Paolo Fox gennaio 2023: Gennaio vedrà i nati del Cancro piuttosto incerti. A lavoro potrebbero registrarsi delle tensioni, così come in amore. Il consiglio è quello di restare calmi e di aspettare che le acque tornino ad essere maggiormente tranquille. Cercate tuttavia di non sbollire la frustrazione in famiglia ma dedicate più tempo a voi stessi.

Leone Anticipazioni Paolo Fox gennaio 2023: Il primo mese dell’anno costituirà per i nati Leone un’occasione di rivalsa e riscatto. Ci saranno delle sfide ed alcune crisi importanti sul vostro cammino ma le stelle vi daranno la forza per affrontarle. Non abbiate timore ma siate coraggiosi. Attenzione alle finanze, non fatevi prendere da un’eccesivo entusiasmo. In amore ci vuole un po’ di pazienza prima che tutti i nodi vengano al pettine.

Vergine: Anticipazioni Paolo Fox gennaio 2023: Il mese di gennaio si apre con tanta fortuna a livello lavorativo per i nati della Vergine. Nuove occasioni, opportunità, nonché una nuova sicurezza nelle vostre capacità caratterizzerà i primi mesi dell’anno regalandovi grinta e determinazioni, doti particolarmente apprezzate anche in amore. Siete pronti a dimostrare il vostro valore e a far uscire dalla vostra vita chi non vi tratta come meritate.

Amore e lavoro a gennaio secondo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: Anticipazioni Paolo Fox gennaio 2023: Periodo un po’ scombussolato quello di inizio anno per i nati della Bilancia che per via di un Giove dispettoso dovranno fare i conti con alcuni problemi imprevisti e molta stanchezza. In questo periodo la vostra pazienza verrà messa a dura prova ma non prendetevela con le persone che avete accanto. Farete sì bene a sfogarvi ma sempre senza esagerare. In amore cercate onestà e supporto.

Scorpione: Anticipazioni Paolo Fox gennaio 2023: Il nuovo anno per i nati Scorpione si apre con qualche scartoffia di troppo da monitorare. Il periodo sarà piuttosto frenetico ma anche importante per costruire le basi del vostro futuro. Continuate a perseverare e verrete ricompensati. In amore siete ancora troppo diffidenti per lasciarvi andare, lavorate su voi stessi e circondatevi solo delle persone che vi fanno stare bene.

Sagittario: Anticipazioni Paolo Fox gennaio 2023: I primi mesi dell’anno per voi nati Sagittariano saranno all’insegna della determinazione. Siete decisamente carichi e grintosi in questo periodo e neanche Marte contrario potrà ostacolarvi. Attenzione a non alimentare polemiche, la vostra ambizione potrebbe infatti crearvi dei nemici. In amore ci saranno tante avventure ma nulla di importante per chi invece cerca qualcosa di serio.

Capricorno, Acquario e Pesci a gennaio 2023

Capricorno: Anticipazioni Paolo Fox gennaio 2023: Il nuovo anno per i nati del Capricorno si apre in modo un po’ difficoltoso per via dell’opposizione di Giove. Scartoffie e colleghi pronti a mettervi il bastone tra le ruote non mancheranno. Avrete da combattere, da faticare e il periodo potrebbe, pertanto, risultare per voi più stressante di quante avevate preventivato. Cercate di rilassarvi almeno in amore, la primavera sarà foriera di belle novità.

Acquario: Anticipazioni Paolo Fox gennaio 2023: In questo gennaio, cari Acquario, avrete molta energia e voglia di mettervi in gioco. In ufficio questo rinnovato vigore vi permetterà di essere maggiormente concentrati, ‘sul pezzo’ e le soddisfazioni non si faranno attendere. Sfruttate il momento per chiudere delle pratiche rimaste in sospeso. Buon momento anche per l’amore, non è esclusa la possibilità di mettere in cantiere degli ambiziosi progetti sentimentali.

Pesci. Anticipazioni Paolo Fox gennaio 2023: Cari nati Pesci, in questo gennaio Mercurio ed il Sole in buon aspetto vi sorridono donandovi una maggiore fortuna! Via libera, dunque, ai nuovi progetti e opportunità lavorative. Sfruttate bene questo momento in quanto potrebbe consentirvi di aprire una nuova fase della vostra carriera. In amore, a patto di evitare polemiche e malintesi, riuscirete a rinforzare il rapporto con la vostra dolce metà.