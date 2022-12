Oroscopo 2023, le previsioni per il nuovo anno segno per segno: tutto su amore, lavoro, salute e fortuna

Oroscopo 2023, ecco le previsioni per tutti i segni zodiacali. Quando manca sempre meno al 31 dicembre è tempo di capire cosa hanno in serbo per noi le stelle nel nuovo anno. Amore, fortuna, soldi, tutti cerchiamo di sapere cosa il 2023 potrebbe riservarci. Sul nostro sito potete trovare diverse “guide” per il 2023 con tutti gli oroscopi dei principali astrologi, come quello Simon & The Stars o di Paolo Fox. Ma cosa dicono gli astri per i nati sotto i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aquario e Pesci? Ecco tutte le anticipazioni.

L’oroscopo 2023 per l’Ariete

Secondo le previsioni di Artemide l’Ariete proverà a voltare pagina dopo un 2022 difficile. Tornerà a crescere il lavoro e potrebbero essere riallacciati rapporti messi in stand by da tempo. Dal punto di vista finanziario ci sarà una ripresa e il 2023 sarà un anno positivo. Favoriti i mesi di gennaio, maggio, giugno e settembre. L’amore sarà invece altalenante: a momenti positivi si alterneranno fasi calanti. Non si escludono problemi su questo fronte e dovrai essere abile ad affrontarli. Salute. Giove ti sosterrà per buona parte dell’anno ma per il resto dovrai fare i conti con qualche insidia: usa sempre prudenza.

Previsioni Toro

Per i manager si aprirà una finestra interessante che potrebbe portare ad espandere la propria attività. Chi ha affrontato problemi in questa fine 2022 dovrà portarseli un altro po’ con sé ad inizio 2023. Cosa prevedono le stelle invece per i soldi e gli affari? Salda vecchi debiti e investi sul tuo benessere. Scelte importanti si presenteranno sia per le coppie stabili che per quelle che stanno vivendo un periodo burrascoso: riflettete bene su cosa fare per che ne va del vostro futuro!

L’Oroscopo per i nati sotto il segno dei Gemelli per il nuovo anno

L’anno, lavorativamente parlando, e in generale la sfera professionale, potrà essere diviso in tre fasi. Ad un inizio anno ci sarà un periodo più difficile poi la situazione migliorerà progressivamente in due step successivi. In amore favoriti i mesi tra febbraio e aprile perché ti porteranno a nuove conoscenze. Per la salute devi dire addio alle cattive abitudini, prenditi cura di te stesso.

Cancro

Attivo, luminoso e dinamico, questo l’incipit di 2023 sul lavoro per i nati sotto il segno del Cancro secondo l’oroscopo di Artemide. Anche per i soldi il nuovo anno porterà buone notizie, in molti riusciranno, se presenti, ad estinguere debiti pregressi. Amore e famiglia. In questo caso il trend sarà più opaco rispetto a quello lavorativo: qualche nervosismo di troppo metterà alla prova le relazioni specie quelle più problematiche. Situazioni che verranno al pettine in autunno. Salute: l’energia ti accompagnerà.

Oroscopo Leone Artemide 2023

Stelle favorevoli sulla sfera professionale anche grazie all’ingresso di Giove. Previste nuove entrate e un incremento degli affari. Da valutare in amore le relazioni con i partner o ex partner, i rapporti vanno ridefiniti e chiariti definitivamente. In alcuni casi servirà prendere scelte nette. Aprile maggio, dal punto di vista della salute, saranno i mesi favoriti mentre qualche difficoltà arriverà in autunno.

Le previsioni per la Vergine

Sul lavoro è tempo di voltare pagina. I cambiamenti, se ci saranno, arriveranno intorno ai mesi di maggio e giugno. Dal punto di vista finanziario la prima parte del 2023 sarà complessa e per nulla facile anche se a febbraio potrebbe accadere qualcosa di inatteso. In amore arriverà il conto di errori anche commessi in passato e dovrete affrontare le situazioni rimaste in sospeso. Per la salute, anche in questo caso, il 2023 inizierà in salita e servirà prendersi cura del proprio corpo.

Bilancia

In affari servirà mettere mano ad una serie di compiti difficili. Gennaio, febbraio e marzo saranno i mesi più complicati poi la situazione migliorerà. Anche dal punto di vista finanziario sarà un nuovo anno altalenante con alti e bassi per certi versi inaspettati. A novembre ci sarà particolarmente ansia su questo fronte. L’amore invece sarà favorita con emozioni e romanticismo. Per la salute stai attento a te stesso, prenditi cura del tuo corpo per far fronte ad un calo dell’energia.

Oroscopo Scorpione 2023

Nel 2023 darai una svolta alla tua carriera. Se svolgi un lavoro dipendente potrai ricevere nuovi incarichi o ruoli che saranno ben retribuiti. Successo in vista anche dal punto di vista economico pertanto. Corsa ad ostacoli invece in amore dove ci saranno alcune difficoltà da affrontare. Vecchi malanni potrebbero anche riaffacciarsi ad inizio anno, tienili a bada e cerca di avere uno stile di vita sano.

Previsioni Sagittario Oroscopo Artemide

La prima metà dell’anno ci sarà luce e energia, mentre nella seconda metà potrebbe esserci qualche ostacolo in più e dovrai essere bravo a gestire il tutto. Questo per ciò che riguarda il lavoro: novità anche sul fronte di nuove collaborazioni. Stabile la situazione finanziaria. In amore buone notizie in vista anche in questo caso nei primi mesi del 2023: non perdere l’occasione di sperimentare nuove relazioni e, perché no, scoprire orizzonti nuovi. Salute buona, con mesi favorevoli quelli di febbraio, marzo e aprile.

Le previsioni per i nati sotto il segno del Capricorno

Dal punto di vista del lavoro si profila un 2023 abbastanza tranquillo e stazionario. Chi ha intrapreso una nuova attività continuerà anche nel nuovo anno. Più imprevedibile la sfera finanziaria che porterà a picchi in entrambe le direzioni. Ci saranno pertanto momenti più che positivi che si alterneranno a fasi di “magra”. Cerca di non farti cogliere impreparato. Amore. Tanti eventi nella tua vita privata, fase luminosa specie per i più giovani. Salute: sei pieno di energia.

Oroscopo Artemide Acquario 2023

Dal punto di vista lavorativo sei alla ricerca di nuovi legami con l’estero, magari nuove collaborazioni o rapporti oltre i confini. Non è da escludere anche la possibilità di trasferirsi. Amore e famiglia. Migliorano i rapporti interpersonali, anche con i bambini, e ci sarà serenità. Dal punto di vista economico dovrai mostrare cautela e prudenza specie a gennaio gestendo bene le tue risorse.

Le previsioni per i Pesci secondo l’Oroscopo

Anno positivo dal punto di vista finanziario, con le spese che potrebbero essere associate ad alcune importanti opportunità. In amore la vita sentimentale procede bene. Se sei single nuovi incontri potrebbero animare la sfera affettiva: cogli al volo ogni opportunità. Salute: prenditi cura di te stesso e non trascurarti.