Oroscopo 2023 di Simon & The Stars, a marzo arriverà una svolta: ecco per chi, le previsioni segno per segno

Oroscopo 2023 di Simon & The Stars. Ci siamo, manca poco alla fine del 2022 e la curiosità di scoprire cosa ci riserveranno le stelle per il nuovo anno è davvero alta. Ci saranno dei segni maggiormente fortunati di altri? Chi otterrà una promozione sul lavoro? Ed ancora, chi conoscerà l’amore? Per rispondere a questi interrogativi non resta che affidarci alle previsioni del noto, amato e seguitissimo Simon & The Stars che è pronto a regalarci una panoramica del 2023 per tutti i segni zodiacali. Pronti per iniziare insieme un tour stellare alla scoperta del 2023?

Oroscopo 2023 Simon & The Stars: le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo 2023 Ariete: Con l’arrivo del nuovo anno l’Ariete torna a fare l’Ariete. Cosa vuol dire? In parole povere, i nati del segno ritroveranno la capacità di osare, di buttarsi cogliendo al volo le occasioni che gli si presenteranno. Moltissime le novità in arrivo nella prima metà dell’anno che daranno il via ad un radicale cambiamento lavorativo. A giugno ci sarà invece la possibilità di coronare dei romantici sogni d’amore.

Oroscopo 2023 Toro: Dopo quasi tre anni, da marzo, Saturno molla le ostilità e torna a favore. Il toro si libererà, dunque, di tutta una serie di zavorre e difficoltà che lo hanno attanagliato fino a questo momento. Il 2023 decollerà a partire da maggio grazie al transito di Giove, il pianeta delle opportunità. Avrai la possibilità di stabilizzarti, buone notizie anche per coloro che cercano casa.

Oroscopo 2023 Gemelli: Anno importante il 2023 ma anche molto impegnativo per i Gemelli. Può essere il momento di una salto di qualità sia nel lavoro sia nella sfera privata. Insomma, un giro di boa che rende più adulti. All’accresciuto prestigio faranno seguito anche nuove responsabilità e, se necessario, sarai pronto a tagliare tutto quello che ti appesantisce. Aprile sarà un bellissimo mese per l’amore.

Oroscopo Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo 2023 Cancro: Nel 2023 il Cancro alzerà la testa, si farà sentire. Diversamente dagli anni precedenti i nati del segno adesso sono pronti a mettere i puntini sulle i, a riprendersi ciò che loro, senza più cercare negli altri conferme del proprio valore. I primi quattro mese dell’anno restano impegnativi ma ti libererai di tutta una serie di pesanti incombenze. Mesi fortunati per l’amore, invece, febbraio e maggio.

Oroscopo 2023 Leone: Nel 2023 il Leone torna ad essere protagonista della scena. Cambiamenti in arrivo che ti permetteranno di rompere le barriere nelle quali in questi ultimi anni ti sei visto costretto. L’importante è non perdere tempo bensì muoversi entro maggio. Cielo intrigante per i single che potranno fare degli incontri preziosi.

Oroscopo 2023 Vergine: Nel 2023 la Vergine si troverà di fronte ad un anno di scelte e decisioni importanti. Tutto sarà in revisione e non sempre sarà facili ‘rimontare’ la propria vita all’insegna di decisioni diverse. In quest’anno potrai, finalmente, rimettere la felicità al centro definendo meglio sia sul lavoro sia in amore.

Le previsioni di Simon & The Stars per il nuovo anno: Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo 2023 Bilancia: Dopo anni trascorsi dietro le quinte, nel 2023 arriva per la Bilancia il momento di entrare in scena! Decisiva ed importante si rivelerà la prima metà dell’anno quando molte occasioni e sfide ti spingeranno a sperimentare e metterti in gioco. Debutti in nuovi ruoli, attività in proprio, maggiori responsabilità. Insomma, i cambiamenti non si faranno attendere e rappresenteranno l’apice di un lungo processo di preparazione verso la costruzione di una maggiore indipendenza sotto tanti aspetti della tua vita.

Oroscopo 2023 Scorpione: Negli ultimi anni lo Scorpione è stato piuttosto itinerante ma adesso è venuto il momento di mettere radici e di trovare un luogo che possono finalmente chiamare “casa”. Il senso di sradicamento che ha caratterizzato questo periodo verrà dunque colmato e chissà che anche un sogno d’amore non si realizzi. Il 2023 è, infatti, un anno di grande romanticismo.

Oroscopo 2023 Sagittario: Nel 2023 il Sagittario si riappropria dei spazi abitativi, decisionali e lavorativi. Si potrebbe quasi dire che il motto del nuovo anno sia quello di “comandare”. Le vere prese di posizione arriveranno nel mese di marzo che è quello più importante di tutto il 2023. Per i giovani ci sarà maggiore indipendenza mentre i più adulti, in alcuni casi, non esiteranno a dare un ultimatum.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo 2023 Capricorno: Nel 2023 il Capricorno acquista una visione diversa delle cose. Quest’anno infatti punta maggiormente sulla qualità della vita piuttosto che sull’ambizione, un po’ come se si chiedesse: ‘Ma chi me lo fa fare di scegliere sempre la strada più difficile’? La prima parte dell’anno parte con qualche contrattempo di troppo mentre luglio ed agosto saranno mesi fortunati per l’amore.

Oroscopo 2023 Acquario: Per l’Acquario nel 2023 ‘salteranno i tappi’ di tutto ciò che negli anni passati ha accettato per paura di deludere l’altro. I nati del segno faranno una pulizia del superfluo che permetterà loro di ripartire più carichi e leggeri di prima. Per molte coppie è giunto, inoltre, il momento di prendere una posizione in modo chiaro.

Oroscopo 2023 Pesci: Dopo dieci anni trascorsi in un limbo, i Pesci sbarcano, finalmente, in una nuova vita. Usa i primi mesi dell’anno per fare mente locale e schiarirti le idee, dopodiché persegui il tuo obiettivo e non farti scoraggiare da qualche imprevisto che è possibile incontrare sulla strada. Sul lavoro a maggio ci sarà una bella opportunità. In amore i single potrebbero innamorarsi perdutamente.