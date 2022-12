Oroscopo Natale 2022 – Capodanno 2023 Simon & The Stars: le previsioni segno per segno

Oroscopo di Natale 2022 e Capodanno 2023 dell’astrologo Simon & The Stars. Il mese di dicembre è entrato nel vivo e tra pochissimi giorni, con il tempo che vola, daremo finalmente il benvenuto al Natale. Le case sono già addobbate a festa, tra alberi e presepi, molti stanno facendo la corsa allo shopping e questo periodo resta quello più amato, da grandi e piccini. Da chi aspetta Babbo Natale sulla slitta che consegna i regali e da chi non vede l’ora di trascorrere qualche ora in famiglia, tra giochi e risate. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questo Natale sul fronte delle stelle? E per il Capodanno avete già in mente cosa fare? Viaggi e gite fuori porta? Ma, soprattutto, il cielo sarà promettente e farà concludere a tutti l’anno nel migliore dei modi? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni, sempre puntuali, dell’amato astrologo Simon & The Stars. Che non delude mai le aspettative.

Natale 2022 e Capodanno 2023 secondo le previsioni di Simon & The Stars per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete (21 marzo-20 aprile): Insieme ai segni del Cancro, della Bilancia e del Capricorno, l’Ariete si appresta a ritrovare una certa indipendenza, ‘merito’ dell’allontanamento di Plutone. In bilico tra il voler andare incontro alla propria vita e la paura di perdersi, adesso l’Ariete ritrova la capacità di buttarsi, di osare e di cogliere le occasioni che gli si presenteranno. A Natale, soprattutto in serata, ci sarà un buon recupero, il consiglio è quello di trascorrerlo in armonia con le persone a cui tieni.

Toro (21 aprile-20 maggio): Finalmente nel 2023 i nati sotto del Toro potranno dire basta alla quadratura di Saturno, acquistando maggior leggerezza e spensieratezza. Nonostante questi ultimi due anni e mezzo siano stati importanti per la tua crescita personale, è come se ti fossi sentito un passo indietro altri altri ma ora sei pronto a cambiare rotta. Il Natale del Toro sarà all’insegna di una graduale ripresa, buone notizie a partire dal giorno 20.

Gemelli (21 maggio-21 giugno): Finalmente il segno dei Gemelli capirà in quale direzione far andare la propria vita, i cambiamenti certamente non mancheranno e ti regaleranno una forza che nemmeno tu stesso credevi di avere. Sul lavoro per questo Natale hai davvero tante idee in testa ma fermati un attimo e metti a fuoco quali sono le tue reali priorità, altrimenti rischi di non concretizzare nulla. In amore invece Venere positiva può regalare interessanti emozioni.

Come andranno le feste per Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno-22 luglio): In questo 2023 il segno del Cancro è pronto a dire basta a tutte quelle cose che invece negli anni passati si è lasciato scivolare addosso. Penso ad esempio ad uno squilibrio nella coppia oppure ad un lavoro non pienamente soddisfacente o manchevole dal punto di vista contrattuale. Una nuova grinta pervade i nati Cancro che non esiteranno a puntualizzare le cose che ritengono giuste.

Leone (23 luglio-23 agosto): In questo 2023 i nati del segno del Leone potranno finalmente riuscire ad effettuare quel cambiamento che stanno bramando ormai da tempo ma che finora non sono riusciti a realizzare. I nati Leone saranno pronti a giocare la propria parte nella commedia della vita e questa volta — proprio come ogni re della Savana che si rispetti — lo faranno da indiscussi protagonisti, senza dunque il bisogno di appoggiarsi al copione scritto per loro da altri.

Vergine (24 agosto-22 settembre): La Vergine in questo 2023 si troverà ad un bivio, davanti a sé avrà delle sfida da affrontare. I cambiamenti a cui andrai incontro in questo nuovo anno non ti spaventano, sei anzi pronto ad affrontarli in modo costruttivo, accogliendo positivamente tutte le novità che si presenteranno. Bando alla confusione, questo è un cielo di maggiore chiarezza che ti offre la possibilità di ristabilire dei confini nonché di prendere in mano le redini della tua vita.

Le previsioni 2023 per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre-22 ottobre): In questo 2023, il segno della Bilancia supera un certo stato d’animo che lo ha accompagnato fino a questo momento. Quante volte i nati sotto questo segno non si sono sentiti mai del tutto pronti ad affrontare un cambiamenti? E quante volte si sono messi in secondo piano per tendere la mano all’altro? Adesso però si cambia marcia! Sei nuovamente pronto a far sentire la tua voce e soprattutto sei concentrato su te stesso, nell’onda di un rinnovato equilibrio.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre): In questo nuovo anno, i nati sotto il segno dello Scorpione riusciranno, finalmente, a superare le ostilità e a trovare la propria casa. Un nuovo equilibrio farà capolino nelle loro vite, ponendoli nella condizione di saper perdonare ed accogliere le novità che investiranno l’orizzonte lavorativo e sentimentale. Se ci sono stati degli strappi nel rapporto ora sarà possibile ricucirli.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre): Nel 2023 i nati Sagittario hanno voglia di mettere radici, di instaurare legami più profondi e per farlo saranno anche disposti a tagliare tutti quei legami che non portano più da nessuna parte. È un anno importante quello che sta per arrivare, sei pronto per affrontare dei grandi progetti ma solo con le persone che tu, consapevolmente, decidi di far entrare, di rendere parte della tua vita.

Natale 2022 e Capodanno 2023 per Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): Potrebbe essere questa la domanda che nel 2023 anima i nati di Capricorno: ‘Chi me lo fa fare’? Con il nuovo anno potresti finalmente raggiungere una vetta che stai inseguendo da ben 15 anni e potresti farlo mettendo l’accento non sull’ambizione — che da sempre caratterizza un segno razionale come il tuo — quanto piuttosto la qualità della vita. Questo rinnovato atteggiamento ti farà ritrovare l’amore e la passione per quello che fai.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio): Con l’arrivo del 2023 l’Acquario torna a puntare su se stesso. Una vera e propria rivoluzione caratterizzerà questo segno che tornerà finalmente a prendere in mano le redini della propria vita. Hai bisogno di riprenderti i tuoi spazi, da segnalare la posizione di Plutone che prima da marzo fino a luglio e poi per i prossimi 20 anni sarà nel tuo segno.

Pesci (20 febbraio-20 marzo): Anno di cambiamenti il 2023 per il segno dei Pesci! Come in un limbo tra una vecchia ed una nuova vita, finalmente i nati del segno ritrovano forza in sé stessi riuscendo a vincere delle sfide che non ritenevano possibili. La strada diviene maggiormente definita, i dubbi e le perplessità sul tuo essere nel mondo andranno via via scemando, infondendoti coraggio e grinta per portare a casa i tuoi obiettivi.