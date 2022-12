Oroscopo 2023 Simon & The Star: le previsioni (amore e lavoro) segno per segno, anticipazioni e classifica

Oroscopo 2023, le previsioni di Simon and the Stars. Manca davvero poco e anche il 2022 sta per giungere al capolinea. Difficile riassumere tutti gli avvenimenti, ma è stato un anno particolare tra la pandemia, che ancora non si può dire sconfitta, la guerra. E tanti eventi che hanno segnato, molti in negativo, la storia. Ma è stato anche un anno importante, ognuno di noi ha un proprio motivo per ricordarlo: c’è chi si è innamorato, chi ha chiuso le porte al passato e ha iniziato a scrivere un nuovo capitolo, più colorato, della propria vita. E chi non ha intenzione certo di smettere, neppure nel 2023, nell’anno che sta per arrivare. E che dobbiamo accogliere a braccia aperte, con la speranza e la gioia. Ci saranno segni zodiacali più fortunati di altri? Qualcuno che riuscirà, finalmente, ad avere una bella proposta sul lavoro e a rimettersi in sesto? Non ci resta che scoprire tutto con le previsioni dell’amato astrologo Simon and The Star, che come sempre ha delineato l’anno che verrà, basandosi su stelle e pianeti e ne ha parlato ai microfoni di Radio Deejay.

Oroscopo 2023 Simon and the Stars: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete (21 marzo-20 aprile): Il film scelto per i nati sotto questo segno zodiacale è Lady Bird di Greta Gerwig. La protagonista della storia ha un animo ribelle; è una ragazza che frequenta l’ultimo anno del liceo e che sogna di fare l’attrice ma sua madre le impedisce di esprimersi. Costrizioni che in questo 2022 hanno caratterizzato anche il segno dell’Ariete, il quale si è sentito condizionato ed intimorito di sbagliare. Ma nel 2023 finalmente Plutone, pianeta della paura, lascia il segno permettendoti di spiccare il volo.

Toro (21 aprile-20 maggio): Il film abbinato al segno del Toro è Wonder di Stephen Chbosky. Esattamente come il protagonista, la paura delle aspettative negli ultimi due anni e mezzo ha caratterizzato il segno del Toro. Ma ora basta, a marzo 2023 Saturno abbandona le ostilità liberando i nati sotto questo segno zodiacale di tutte quelle paure ed insicurezze che li hanno bloccato fino a questo momento. Marzo sarà davvero un mese ricco di cambiamenti e positive novità.

Gemelli (21 maggio-21 giugno): Il film per i nati sotto il segno dei Gemelli è Quando meno te lo aspetti di Garry Marshall. Con l’arrivo del nuovo anno, i Gemelli andranno incontro ad una crescita, cambiamenti in arrivo e non solo per quel che riguarda il lavoro, la professione. Nel film la protagonista è una donna in carriera che si trova improvvisamente a gestire tre nipoti ed i gemelli nel 2023 capiranno qual è la loro strada e che direzione far prendere alla propria vita.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno-22 luglio): Per il segno del Cancro il film scelto è Little Miss Sunshine di Valerie Faris e Jonathan Dayton. Anno liberatorio il 2023 per i nati Cancro che metteranno finalmente da parte l’onere di dover misurare il proprio valore in relazione al giudizio altrui. Proprio come Olive, la bambina protagonista del film, il Cancro nel 2023 se ne infischierà del giudizio altrui.

Leone (23 luglio-23 agosto): Il film abbinato al segno del Leone è Singin’ in the Rain di Gene Kelly e Stanley Donen. Il film parla di protagonismo ma anche di cambiamento, questo nuovo anno vede i nati Leone proprio come degli attori che finalmente entrano in scena recitando la propria parte e non un copione imposto da altri. I mesi maggiormente fortunati per questo segno zodiacale saranno quelli di febbraio, maggio ed agosto.

Vergine (24 agosto-22 settembre): Il film che rappresenta il segno della Vergine è I ponti di Madison County di Clint Eastwood. La protagonista, Meryl Streep, è una calinga che a seguito di un incontro improvviso conosce un’intensa quanto breve passione che la porterà poi davanti ad un bivio. Analogamente, anche la Vergine in questo 2023 si troverà di fronte ad un bivio, trovandosi di fronte a delle scelte da affrontare.

Simon and the Stars previsioni 2023 per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre-22 ottobre): Per il segno della Bilancia abbiamo il film CODA- I segni del cuore di Sian Heder con Troy Kotsur, premiati agli Oscar 2022. Remake della famiglia Bélier, la protagonista è l’unica in grado di sentire in una famiglia di sordomuti. Sono anni che la Bilancia ha paura di esporsi tirando fuori la propria voce ma da marzo la situazione si sblocca. Plutone lascia le ostilità rendendo i nati del segno maggiormente indipendenti.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre): Il film abbinato al segno dello Scorpione è Il lato positivo di David O’Russell. Nel 2023 i nati dello Scorpione riusciranno, finalmente, a superare le ostilità e a trovare la propria casa, riuscendo altresì a perdonare e ad accogliere i cambiamenti che ci saranno nelle loro vite. Analogamente al protagonista del film, lo Scorpione tra il 2015 e il 2016 ha vissuto uno strappo che ora sarà in grado di ricucire.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre): Il film che rappresenta i nati del Sagittario è Mamma ho perso l’aereo di Chris Columbus. In questo nuovo anno, i nati del segno hanno la necessità di ritrovare le chiavi di casa, stabilendo dei legami maggiormente profondi. Pertanto, il 2023 per il Sagittario è l’anno in cui comperare casa e decidere a chi dare o meno le chiavi riprendendosi, dove necessario, quello che è suo. I mesi maggiormente fortunati saranno quelli di febbraio, giugno e dicembre.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): Chef – La ricetta perfetta di Jon Favreaus è questo il film per il segno del Capricorno che in questo nuovo anno si troverà a tirare le somme del cammino fatto finora. I nati Capricorno cominceranno pertanto a scegliere le cose non in base all’ambizione ma alla qualità della vita. Con Giove di nuovo a favore, inoltre, sarà possibile tornare ad osare.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio): Il film abbinato al segno è Transamerica di Duncan Tucker. In questo nuovo anno, l’Acquario è pronto a puntare su sé stesso, affrontando un grande cambiamento. Esattamente come il protagonista del film che sta per cambiare sesso. Gli Acquario saranno tra i segni maggiormente sollecitati al cambiamento ma fondamentale si rivelerà il rapporto con la famiglia, sarà necessario conservare cosa c’è di buono. Da marzo a luglio, inoltre, e poi per i successivi 20 anni, Plutone sarà in Acquario.

Pesci (20 febbraio-20 marzo): Il film che rappresenta il segno dei Pesci è The Terminal di Steven Spielberg. In questo 2023, i nati Pesci è come se fossero in un limbo tra una vecchia vita ed la nuova che sta per cominciare, proprio come il protagonista della storia che è in viaggio ma a causa di un colpo di stato nel proprio paese si trova con un passaporto non più valido che lo costringe a vivere 9 mesi in aeroporto. Nel 2023 i Pesci ritrovano una grande forza in loro stessi, acquistando una rinnovata forza e coraggio. I mesi maggiormente fortunati saranno marzo, maggio e dicembre.