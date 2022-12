Oroscopo 2023 di Paolo Fox, Gemelli deve stare attento: le previsioni per il nuovo anno segno per segno

Oroscopo Paolo Fox 2023, ecco le previsioni dell’astrologo più famoso e amato d’Italia per l’anno che sta per iniziare. Paolo Fox ha già rilasciato le anticipazioni per i segni zodiacali nel nuovo anno. Quali saranno i segni più fortunati? Le stelle parlano chiaro: i Gemelli dovranno prestare molta attenzione a non compiere passi falsi.

Previsioni per il 2023 segno per segno

Mancano ormai pochi giorni alla fine di questo 2022 e dando uno sguardo veloce all’astrologia del prossimo anno si nota subito un ritmo diverso. Gli spostamenti planetari del 2023 sembrano indicare una sorta di rivalsa, sicuramente uno dei transiti più chiacchierati è il passaggio di Saturno dall’Acquario ai Pesci, che distinguerà nettamente il 2023 dai due anni precedenti. Ecco le anticipazioni rilasciate da Paolo Fox per il nuovo anno. Siete pronti a scoprire cosa vi riserva il futuro?

I segni di aria

I tre Segni d’Aria sono Gemelli, Bilancia e Acquario. All’elemento Aria vengono associate caratteristiche come la capacità di astrazione, la curiosità, l’intelletto, la capacità di comunicare e socializzare e la leggerezza. Questo 2023, però, forse non sarà così leggero. Gemelli: Qualche problema per i Gemelli, che dovranno prestare attenzione soprattutto nei primi mesi del nuovo anno. Questa forte incertezza potrebbe causare malumori: il consiglio è quello di lavorarci su, specialmente nel mese di febbraio, quando le stelle non saranno particolarmente favorevoli. Potrebbero nascere dei malintesi, per questo sarà necessario un chiarimento entro la primavera. Bilancia: Per i nati sotto il segno della Bilancia la parte migliore sarà la seconda metà dell’anno. I primi cinque mesi, infatti, ci sarà ancora l’opposizione di Giove. A partire da giugno, invece, Giove non sarà più in opposizione: tornerà la serenità e la capacità di organizzare le cose. Ma fate attenzione, perché non bisogna riversare le preoccupazioni professionali nell’amore, il partner potrebbe non capire. Acquario: Anche per l’Acquario si prevede un anno non facilissimo. Anche se Marte e Venere saranno in ottimo aspetto per quasi tutto il 2023, ci saranno lunghi periodi in cui sarete insofferenti e agitati. A maggio ci sarà un netto calo della passionalità.

I segni d’acqua

Caratteristiche comunemente associate all’acqua sono emotività e sensibilità, l’immaginazione, la passività, il temperamento flemmatico, oltre a una componente di enigmaticità e mistero. Pianeti domiciliati nei tre segni d‘acqua sono rispettivamente Luna, Plutone e Nettuno. L’acqua per sua natura è opposta al fuoco. I tre segni d’acqua sono Cancro, Scorpione e Pesci. Cancro: Va molto meglio per i segni d’acqua, come il Cancro. E il 2023 per il Cancro, secondo Paolo Fox sarà l’anno del rinnovamento. Ci saranno novità già a partire dal mese di febbraio, soprattutto in amore. Questo grazie a una Venere positiva. I single possono contare anche su Mercurio: sicuramente potranno trovare più di una persona disposta a contendersi il loro cuore. Scorpione: Le cose andranno bene anche per lo Scorpione se, come come consiglia il mantra per il 2023, sapranno “Farsi trasportare dalla corrente“. Dovranno anche riuscire a evitare le complicazioni, soprattutto nel mese di gennaio. Imparate anche a essere meno orgogliosi: vi porterà meno problemi. Il 2023 può portarvi un amore travolgente: sta a voi riconoscerlo e accettarlo. Pesci: Bene anche per nati sotto il segno dei Pesci. Sarà un ottimo anno, davvero propizio in amore. Secondo Paolo Fox le coppie rafforzeranno la loro unione e anche i single avranno buone chance: le storie nate nel 2023 avranno ottime possibilità di essere quelle “giuste”.

I tre Segni di Fuoco sono l’Ariete, il Leone e il Sagittario. Le caratteristiche che vengono associate a questo elemento sono collegate al calore, allo spirito di iniziativa, alla passione, all’ardore, la facile ira, la grinta e l’entusiasmo.

Ariete: Anche per i segni di fuoco il 2023 porta novità positive. L’amore porterà buone notizie alle coppie stabili. Attenzione, invece, alle relazioni traballanti: questo è l’anno del “dentro o fuori”. Ci saranno dei chiarimenti, a volte anche dolorosi. Potrebbero esserci anche degli strappi, delle rotture, ma alla resa dei conti avrete fatto la scelta giusta. I chiarimenti porteranno verso due direzioni: c’è chi arriverà a lasciarsi, mentre chi direttamente verso una convivenza o verso il matrimonio.

Leone: Anche per i nati sotto il segno del Leone l’amore andrà meglio, ma solo dopo aver preso una decisione. Febbraio sarà il mese cruciale, quando Venere non sarà più opposta. A partire da luglio tutto andrà per il meglio e ci saranno anche maggiori opportunità per i single. Il consiglio, però, è quello di non vivere più storie insieme. Alla fine potreste perderle entrambe.

Sagittario: L’unico segno di fuoco che avrà qualche problema in amore è proprio il Sagittario. Avrà un anno un po’ complicato a partire dal 20 febbraio, giorno in cui, a causa del posizionamento delle stelle, ci saranno molti cambiamenti nella sfera sentimentale. Qualcuno si innamorerà di una persona lontana, fisicamente o rispetto alla sua condizione. Qualcun altro, invece, cercherà soluzioni che non sempre sono valide.

I segni di terra

I tre segni zodiacali collegati con l’elemento terreno sono Toro, Vergine e Capricorno. Caratteristiche comunemente associate alla terra sono stabilità e concretezza, talvolta controbilanciate da possessività e materialismo.

Toro: Andrà molto bene al Toro: il 2023 sarà un anno proficuo e migliore rispetto agli ultimi 3 o 4 anni, che lo hanno visto penare sotto molti aspetti, sia in campo sentimentale che lavorativo. Il Toro, nonostante lassa staticità, ha iniziato un percorso di rinnovamento che troverà adesso il suo sfogo positivo. A Marzo ci sarà infatti un buon recupero. Di lì a poco Venere entrerà nel segno Venere, che porterà grandi benefici. L’amore inizierà ad andare bene a partire da Maggio: i single avranno la possibilità di nuovi incontri, mentre chi è in coppia può fare progetti importanti.

Vergine: Per i nati sotto il segno della Vergine l’anno inizia in sordina, con qualche conflitto nei primi mesi. Ci saranno alcune tensioni, a causa di alcuni transiti planetari, per fortuna leggeri. Vi sentirete un po’ ansiosi, soprattutto in amore, e sentirete il bisogno di una tranquillità emotiva e sentimentale. Purtroppo Saturno opposto vi darà qualche problema, ma tutto sommato non è assolutamente un anno negativo.

Capricorno: Alti e bassi in questo 2023 per i nati sotto il segno del Capricorno. Attenzione soprattutto in amore, specie per quanto riguarda i nuovi incontri e le nuove relazioni. Le nuove storie, infatti, potrebbero essere complicate e conflittuali. Le stelle prevedono un po’ di agitazione nel mese di marzo: cercate di tenere sotto controllo eventuali scatti di rabbia. Andrà molto meglio la seconda parte dell’anno. Momenti speciali in amore a luglio.