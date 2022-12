Oroscopo 2023, quali sono i segni dello zodiaco sfortunati: le previsioni e la classifica per il nuovo anno

La fine dell’anno è ormai vicina ed è tempo di scoprire cosa avranno in serbo per noi le stelle. Ma quali saranno i segni sfortunati dello zodiaco? Si, avete capito bene. In quest’articolo vogliamo scoprire con voi quali saranno i segni che con l’arrivo del nuovo anno si troveranno alle prese con qualche inconveniente o contrattempo di troppo. In genere, si è soliti stilare una classifica dei segni che risulteranno maggiormente fortunati nel corso dell’anno ma quest’oggi vogliamo ribaltare la prospettiva! Pronti a scoprire cosa ci riserveranno le stelle in queste 2023 e quali saranno i segni zodiacali sfortunati?

Oroscopo 2023 di Paolo Fox e Branko: i segni fortunati in amore, soldi e lavoro, le previsioni

Ecco quali sono i segni sfortunati del 2023

Con l’arrivo del 2023 ci saranno alcuni segni zodiacali che più di altri faranno fatica a far quadrare alcuni aspetti della loro vita, incorrendo in malumori e contrattempi. Tuttavia, non è mai bene abbattersi quanto piuttosto diviene fondamentale affrontare le difficoltà con coraggio e perseveranza. Ma quali saranno i segni più sfortunati del 2023? Iniziamo il nostro percorso astrologico con il segno dell’Acquario. Ebbene sì, per quest’ultimo il 2023 non sarà esattamente, come si suol dire, tutto rosa e fiori. Ci saranno infatti dei contrattempi a livello professionale nonché una serie di imprevisti dei quali sarà necessario rendere conto. Maggiore attenzione anche per quel che riguarda la sfera affettiva, le coppie potrebbero trovarsi a discutere anche per delle questioni banali.

Capricorno e Sagittario

Passiamo adesso al segno del Capricorno. Abituato ad avere tutto sotto controllo, nei prossimi mesi dell’anno, i nati sotto il segno del Capricorno dovranno invece fare i conti con qualche imprevisto pronto a fare capolino nella propria vita. Diverse tensioni potrebbero registrarsi sul lavoro e nei sentimenti, rendendo necessario affinare le proprie doti di problem solving. Infine, situazione un po’ in salita anche per il segno del Sagittario, che è come se si sentisse in trappola. La sua voglia di libertà, di fare le valigie ed andarsene, dovrà invece fare i conti con una realtà ben diversa. Questo li porterà ad essere maggiormente polemici ed irritabili, correndo il rischio di inalberarsi anche per delle sciocchezze facilmente risolvibili.