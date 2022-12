Oroscopo 2023 di Paolo Fox e Branko: i segni fortunati in amore, soldi e lavoro, le previsioni

Oroscopo 2023 di Paolo Fox e Branko. Ci siamo, il nuovo anno sta per arrivare ma cosa avranno in serbo per noi le stelle? Com’è noto il 2022 non è stato un anno semplice e la speranza di tutti, come sempre, è quella che il 2023 sia un anno migliore su tutti i fronti! Dunque, mettiamo al bando i momenti no, le perplessità, i dubbi e prepariamoci ad affrontare il nuovo anno con grinta e positività! Quale modo migliore per farlo se non affidandosi al parere delle stelle? In questo periodo, infatti, l’appuntamento con l’astrologia diventa — per tutti gli appassionati del settore ma non solo — una tappa obbligata. Ma quali saranno i segni maggiormente fortunati di questo 2023? Ci saranno delle intriganti novità in amore? E sul lavoro arriverà la tanto attesa promozione? Non ci resta che scoprirlo attraverso l‘oroscopo 2023 di Paolo Fox e Branko! Entrambi gli astrologi sono seguitissimi e molto amati. Siete pronti ad intraprendere con noi questo magico percorso astrologico?

Oroscopo 2023 Paolo Fox: quali sono i segni fortunati, le anticipazioni (amore e lavoro) per il nuovo anno

Oroscopo 2023 di Branko e Paolo Fox: le previsioni per tutti i segni zodiacali

Iniziamo il nostro percorso astrologico con il segno dell’Ariete. Il 2023 inizia con il piede giusto, il bell’aspetto di Venere, almeno fino a marzo, non lascerà alcun dubbio a riguardo. Solo le coppie fortemente in crisi saranno pronte a salutarsi definitivamente. Stelle intriganti anche per i single, a patto che non si chiudano in casa ma anzi allarghino il giro delle proprie conoscenze. Ecco la data da segnare in agenda: domenica 22 gennaio, quando potranno registrarsi interessanti emozioni. Sul lavoro invece, la voglia di rivalersi è tanto ma le occasioni per coloro che desiderano mettersi in gioco non mancheranno.

Cari nati sotto il segno del Toro, interessante la posizione di Venere, nel segno a partire dal 16 marzo. In generale per il mese di marzo, i sentimenti hanno una marcia in più. Solo nelle coppie maggiormente in crisi si potrebbe anche arrivare ad una drastica decisione. Sul lavoro Giove inizia un bellissimo transito nel tuo segno e i cambiamenti non tarderanno ad arrivare! Molto dipende chiaramente dal tipo di attività che stai svolgendo ma sono possibili preziose agevolazioni.

Veniamo al segno dei Gemelli. A febbraio le stelle sono un pochino conflittuali. Questioni di soldi o di lavoro ti terranno impegnato facendoti mettere un pochino in secondo piano i sentimenti. Sul lavoro il desiderio di cambiare e mettersi in gioco si fa sentire ma non fare passi azzardati, occorre essere pazienti ponderando bene ogni decisione.

Anticipazioni Oroscopo 2023, quali sono i segni fortunati (e sfortunati) per lavoro e denaro: la classifica

Cancro, Leone e Vergine

Cari nati del Cancro, novità in arrivo per i sentimenti a partire dal mese di febbraio. Belle emozioni a febbraio grazie al positivo transito di Venere, i giovani alle prese con le prime esperienze affettive saranno favoriti. Un unico neo è rappresentato da qualche disputa legata o trattativa in corso di definizione.

Veniamo a voi nati del segno del Leone, da febbraio Venere non sarà più opposta e questo è certamente un segnale positivo per i sentimenti. Via libera dunque ai nuovi legami, cerca di espandere il giro dei tuoi contatti! Sul lavoro il desiderio di cambiare c’è ma sei frenato da una certa incertezza sul futuro.

Passiamo al segno della Vergine. Venere e Marte contrari nel mese ti febbraio sono sintomo di qualche tensione di troppo in amore. In generale i nodi verranno al pettine e questo ti regalerà una certa libertà e spensieratezza. Sul lavoro sarà possibile incorrere in qualche contrattempo ma non farti prendere dall’agitazione e, se necessario, opta per l’aiuto di un esperto.

Oroscopo 2023, le previsioni delle stelle per amore e affetti: le anticipazioni e la classifica segno per segno

Amore e lavoro per i segni della Bilancia, dello Scorpione e del Sagittario

Cari nati del segno della Bilancia. Bello il transito di Marte e Giove non è più opposto. Molto dipende, chiaramente, dal tipo di attività che fai la la situazione conoscerà una graduale recupero. Aria di novità anche sul lavoro, se desideri rinnovare un contratto o avanzare una proposta questo è il momento migliore per farlo!

Veniamo al segno dello Scorpione. Se in amore c’è qualcosa che non va, in questo nuovo anno sarà possibile fare un’attenta valutazione e, dove necessario, tagliare i rami secchi. Sul lavoro invece il 2023 sarà foriero di interessanti cambiamenti ma attenzione a definire bene i termini di un accordo.

Eccoci al segno del Sagittario. Grandi passioni quelle in arrivo nel mese di gennaio. In amore potresti concederti qualche scappatella ma attenzione a tenere il piede in due scarpe. Per quel che riguarda il lavoro, bello il transito che Giove inizierà nel tuo segno, novità in arrivo!

Le previsioni di Paolo Fox per Capricorno, Acquario e Pesci

Passiamo adesso al segno del Capricorno. Da marzo Saturno sarà favorevole poi arriverà un bel transito di Giove. In amore i nodi verranno al pettine ma sarà bene mostrarsi maggiormente tolleranti. Sul lavoro devi guardare al futuro con grinta ed ottimismo, interessanti novità a partire dal mese di agosto quando Marte e Mercurio saranno in ottimo aspetto. Cari nati del segno dell’Acquario. Nella parte centrale del mese di gennaio via libera alla passione! È un periodo decisamente positivo per le nuove conoscenze che potranno rivelarsi importanti in vista del futuro. Sul lavoro le novità non mancheranno, bene i nuovi progetti ma non prendere decisioni affrettate. Eccoci, infine, al segno dei Pesci. Se sei solo da tempo devi iniziare a guardarti attorno. Il mese di marzo premia gli incontri donandoti maggiore grinta e forza. Sul lavoro delle opportunità da cogliere al volo arriveranno nel mese di Maggio, il bell’aspetto di Giove ti protegge.

Oroscopo 2023 di Paolo Fox e Branko: amore, fortuna e lavoro segno per segno

Iniziamo il nostro percorso astrologico con l’oroscopo 2023 di Paolo Fox e Branko con il segno dell’Ariete. Cosa ti riserveranno le stelle nel 2023? Cari nati sotto il segno dell’Ariete, interessante la prima parte dell’anno, soprattutto nel primo trimestre: una grande forza caratterizzerà il tuo essere! In amore sarai schietto e diretto, il tuo modo di comunicare non lascerà adito a dubbi.

Veniamo al segno del Toro: abbandonando le convenzioni adottate fino a questo momento e potrai vivere i sentimenti in modo autentico e spensierato. Periodo positivo per le finanze ma non esagerare con le spese.

Cari nati sotto il segno dei Gemelli, è un bel cielo per l’amore. In questo 2023, potresti conoscere una persona con la quale sistemarti, un vero e proprio porto sicuro. Attenzione alle finanze, alle volte spendi più di quanto guadagni.

Cancro, Leone e Vergine

Veniamo al segno del Cancro: in amore non tirare troppo la corda, le discussioni sono dietro l’angolo, meglio mostrarsi tolleranti e aperti al dialogo. Sul lavoro la prima parte dell’anno registrerà una positiva crescita, sii prudente per non vanificare tutti i tuoi sacrifici.

Cari nati sotto il segno del Leone, in questo 2023 i sentimenti richiedono maggiore prudenza ed attenzione. Se sei in coppia da tempo tempo sarà necessario ritrovare una certa armonia con il partner. Sul lavoro invece favoriti i nuovi progetti e le nuove collaborazioni, sii tu stesso a creare maggiori opportunità di crescita.

Eccoci al segno della Vergine. È un cielo romantico quello del 2023, sarai con la persona giusta al momento giusto e potrai anche pensare di costruire qualcosa di speciale. Sul lavoro attenzione alle spese, sarà bene essere un pochino lungimiranti e mettere da parte delle riserve per il futuro. Oroscopo 2023, la classifica dei segni: cosa dicono per stelle per soldi, lavoro e fortuna Soldi e fortuna per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cari nati sotto il segno della Bilancia, il 2023 per voi sarà un anno all’insegna del cambiamento. La cosa migliore da fare adesso è affidarsi al parere di un esperto e circondarsi delle persone giuste, quelle che ti vogliono bene e delle quali ti fidi. Sul lavoro favoriti fli investimenti, secondo trimestre dell’anno fortunato.

Eccoci al segno dello Scorpione: Finalmente hai messo da parte i vecchi attriti e malumori del passato ed in amore ripartirai più forte di prima! Mi raccomando però, non inalberarti per delle sciocchezze. Sul lavoro l’anno è positivo ma attenzione alle spese impreviste.

Passiamo adesso al segno del Sagittario. Cari nati Sagittario, è decisamente un buon momento positivo per i sentimenti! Favoriti i single che potranno contare su una serie di incontri fortunati e chissà che non trovino l’anima gemella. Sul lavoro attenzione solamente a dei passi falsi che potrebbero verificarsi nel terzo trimestre del 2023.

Oroscopo 2022, i segni dello zodiaco sfortunati: le previsioni per il nuovo anno

Amore e lavoro per Capricorno, Acquario e Pesci: l’oroscopo di Paolo Fox e Branko

Continuiamo il nostro viaggio astrologico con il segno del Capricorno. L’amore nel 2023 procederà in maniera tranquilla, le coppie di lunga data potranno finalmente raggiungere un equilibrio ottimale. Sul lavoro invece ci saranno degli investimenti da fare ma alla fine i tuoi sforzi verranno ricompensati.

Cari nati sotto il segno dell’Acquario, anche per voi questo 2023 non porterà grandi stravolgimenti nella sfera affettiva. Favoriti i giovani che vogliono convivere e progettare qualcosa di bello per il futuro. Interessanti Opportunità in arrivo sul lavoro ma pianifica bene tutti i dettagli.

Veniamo infine al segno dei Pesci. Cari pesciolini, cosa vi riserverà questo 2023? Molta parte delle vostre energie ricadrà sul lavoro facendo passare in secondo piano i sentimenti ma se hai la persona giusta al tuo fianco potresti anche sbilanciarti. Economicamente parlando questo 2023 sarà un anno positivo.