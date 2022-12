Oroscopo 2023, le previsioni delle stelle per amore e affetti: le anticipazioni e la classifica segno per segno

Il 2023 si avvicina e, come ogni anno, ci si inizia a chiedere quali saranno gli eventi più salienti, che ci condizioneranno nei diversi ambiti della vita. Dopo aver parlato di denaro e finanze, In base al nostro Segno Zodiacale, le Stelle ci svelano ora qualche anticipazione su come vivremo la sfera dell’amore e dell’eros. L’Oroscopo non vuole essere un verdetto finale, ma uno spunto d’ispirazione per realizzare tutto ciò che desideriamo davvero.

I segni dell’Oroscopo 2023

Per Ariete, Giove ti farà compagnia fino al mese di maggio e continuerà ad offrirti occasioni fortunate in ogni ambito della vita, tra cui quello amoroso. Il transito astrologico che farà la differenza quest’anno sarà la lunga sosta di Venere nel Segno del Leone in tutti i mesi estivi. Le coppie preesistenti riscopriranno una magica intesa, anche a livello erotico. Per chi è single ci saranno sorprese molto romantiche. Per Toro, preparati ad alleggerirti, ma non a dimagrire. Sarai bellissima anche con qualche chiletto in più, in regalo da Giove che entrerà nel tuo Segno nel mese di maggio. Saturno ti libererà dal suo aspetto ostile nel mese di marzo e tu avrai più tempo libero per rilassarti, divertirti o fare nuovi incontri. Se hai intenzione di fare progetti impegnativi col partner, abbi l’accortezza di evitare i mesi estivi.

I Gemelli con l’ingresso di Saturno in Pesci, nel mese di marzo, stravolgerà le tue giornate e ti costringerà ad affrontare più seriamente tante faccende prevalentemente professionali, ma anche sentimentali. È giunto il momento di tener fede alle promesse che hai fatto. Scoprirai che la stabilità in amore non è poi così male. In estate il lungo transito di Venere in Leone favorirà nuovi incontri mozzafiato. Cancro, il 2023 potrebbe essere l’anno del tuo vero riscatto sociale. Non solo a marzo Saturno ti sorriderà dal Segno dei Pesci, ma a maggio Giove cesserà di essere dissonante e ti renderà molto più ottimista e fiduciosa, soprattutto nei confronti degli altri. Aumenteranno le occasioni per fare nuovi incontri che, in tanti casi, si trasformeranno in storie d’amore romantiche e felici. Vietato lamentarsi.

Leone, il 2023 per te segnerà decisamente una netta ripresa per quel che riguarda il mondo degli affetti. Non solo nel mese di marzo ti libererai finalmente dell’opposizione di Saturno, ma accoglierai Venere nel tuo Segno per tutti i mesi estivi. Le tue relazioni diventeranno più leggere, piacevoli, felici. Ci saranno meno ostacoli e aprirai il tuo cuore in modo puro e sincero. La passione trionferà. Cara Vergine, rimboccati le maniche perché, dal punto di vista affettivo, il 2023 sarà un anno impegnativo. Le tue relazioni, infatti, verranno messe a dura prova dal transito di Saturno in Pesci, a partire dal mese di marzo. I legami più forti, che si fondano su sentimenti sinceri e profondi, supereranno qualsiasi crisi, ma le storie superficiali e leggere rischiano di sgretolarsi senza che tu possa far nulla.

Gli altri segni

Bilancia, la tua vita sentimentale ricopre sempre un posto speciale nella tua quotidianità e i transiti planetari del 2023 ti aiuteranno a scoprire ciò di cui hai davvero bisogno per vivere una relazione felice. A partire dal mese di maggio, Giove non sarà più opposto al tuo Segno e diventerai più realista e concreta. Preparati ad essere travolta dall’eros. In estate, inoltre, saranno favorite le amicizie amorose. Scorpione, l’ingresso di Saturno in Pesci, nel mese di marzo, avranno fine tanti problemi legati all’acquisto o alla vendita di un immobile. Nella tua vita si creerà maggior spazio per l’amore e potrai concretamente fare dei progetti importanti col partner. Gli imprevisti arriveranno con l’ingresso di Giove in Toro, nel mese di maggio: dovrai imparare ad essere più oggettiva, anche quando sei innamorata.

Sagittario, i primi mesi dell’anno saranno quelli giusti per vivere nuovi amori e passioni che riaccenderanno in te l’entusiasmo, soprattutto se hai chiuso una storia importante pochi mesi fa. L’ingresso di Saturno in Pesci, a partire da marzo, ti chiederà di far fronte a nuovi impegni familiari che ti faranno sentire in trappola. L’estate sarà la stagione della ripresa: il destino ha in serbo dolci sorprese per te. Capricorno, Giove sarà il Pianeta che influenzerà maggiormente la tua vita sentimentale nel 2023. Dovrai aspettare il mese di maggio per ritrovare dentro di te la forza interiore necessaria per vivere appieno una storia d’amore che ti travolgerà in tutti i sensi. Se lo desideri davvero, potrai anche iniziare a parlare col partner della possibilità di allargare la famiglia. La sfera dell’eros sarà effervescente.

Acquario, nel mese di marzo Saturno si allontanerà dal tuo Segno e restare single diverrà meno divertente. Ecco che, allora, inizierai a creare spazio per qualcuno nella tua vita. Attenzione però: con Giove in Toro, dal mese di maggio, qualcuno potrebbe iniziare a farti pressione con la proposta di una convivenza per cui forse non ti sentirai pronta. Chissà! I tuoi momenti di crisi saranno come sempre in estate. Pesci, per te non è mai stato un problema condividere la tua quotidianità col partner, ma nel 2023 assaporerai finalmente il piacere di essere single, avere i tuoi spazi e non dover rendere conto a nessuno delle tue scelte. Saturno nel tuo Segno, dal mese di marzo, ti renderà più indipendente e libera. Giove in Toro, invece, da maggio in poi, favorirà nuove avventure da vivere senza troppe aspettative.