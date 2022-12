Incidente in via del Foro Italico: Giacomo Sabelli muore a 22 anni, si era trasferito a Roma per studiare all’università

Dopo 14 giorni dall’incidente Giacomo Sabelli è morto. Il giovane studente universitario aveva solo 22 anni ed era originario del casertano. Il 18 novembre scorso è stato coinvolto in un incidente stradale in via del Foro Italico, poco dopo la mezzanotte, nel quale si sono scontrate tre auto: una Smart Forfour, una Bmw serie 1 e una Fiat Panda. Un impatto terribile nel quale si sono registrati 4 feriti, ma ad avere la peggio è stato proprio Giacomo che viaggiava nella Smart. Lo studente universitario è stato trasportato in codice rosso in ospedale e ha combattuto a lungo, ben 14 giorni, il 3 dicembre però si è lasciato andare.

Gli agenti indagano ancora per ricostruire la dinamica

Nonostante siano trascorsi 20 giorni da quel terribile incidente gli uomini della Polizia locale di Roma Capitale, accorsi subito dopo il sinistro, ancora non sono riusciti a stabilire quale sia stata l’esatta dinamica. Proseguono, infatti, le indagini per stabilire cosa sia successo e, quindi, a chi siano da attribuire le eventuali responsabilità di uno scontro che ora è diventato un incidente mortale.

Giacomo è morto il 3 dicembre scorso in ospedale. Il ragazzo, per quanto fosse originario della Campania, aveva scelto la Capitale per i suoi studi universitari. La tragedia ha colpito tutta la comunità nella quale il ragazzo è cresciuto. Amici e parenti del 22enne si sono stretti attorno ai familiari nel giorno dell’ultimo saluto, nel Duomo della città, a Caserta.

La sorella di Giacomo, Federica, qualche giorno dopo il decesso, non ha potuto fare a meno di manifestare il suo immenso dolore sui social. Un post toccante nel quale dedica al fratello un brano di Henry Scott Holland nel quale tra l’altro si legge:” La morte non è niente. Sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto”. E in conclusione Federica scrive: “Manchi come l’aria Giacomo…”.