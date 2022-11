Terribile incidente Roma, scontro tra 3 auto: 4 feriti, grave 22enne

Ancora un terribile incidente a Roma, ancora scontri tra più auto e feriti. Questa volta è successo nella notte appena trascorsa, poco dopo la mezzanotte, in via del Foro Italico, all’altezza dei campi sportivi, in direzione San Giovanni.

Incidente mortale sull’Olimpica: Giorgia e Beatrice potevano salvarsi con il guardrail

Incidente nella notte in via del Foro Italico

Tre i mezzi coinvolti: una Smart Forfour, che procedeva in direzione Stadio Olimpico, una Bmw Serie 1 e una Fiat Panda. Pare che a scontrarsi siano state prima le due auto, con la Smart finita nella corsia opposta, poi la Panda avrebbe centrato in pieno le vetture, ma la dinamica è ancora al vaglio ed è tutta da ricostruire. Sul posto, infatti, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale: a loro il compito di fare chiarezza.

4 feriti

Quello che è certo è che nella terribile carambola quattro persone sono rimaste ferite, ma al momento non conosciamo le loro condizioni di salute. Pare, però, che il ragazzo alla guida della Smart, un 22enne, abbia avuto la peggio e sia stato trasportato in ospedale dal personale sanitario del 118. Sembrerebbe infatti che la Smart, che procedeva verso lo Stadio, abbia impattato frontalmente con la BMW. Poi entrambe le auto sarebbero state ‘centrate’ in pieno dalla Panda, condotta da una donna.

Articolo in aggiornamento