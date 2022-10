Roma: incidente con lo scooter, motociclista a terra sulla tangenziale

Incidente nella tarda serata di ieri sulla Tangenziale Est con protagonista un motociclista. Il sinistro, autonomo, è avvenuto poco prima dell’uscita per i campi sportivi in direzione Foro Italico. Sul posto si sono fermate due auto della Polizia che transitavano in quel momento e che hanno atteso l’arrivo dei soccorsi e delle pattuglie della Polizia Locale del gruppo Monte Mario.

Incidente sull’Olimpica ieri 26 ottobre

L’incidente è avvenuto intorno alle 23.00. Il motociclista, in sella ad uno scooter Honda, è stato trasportato in codice giallo al San Filippo Neri. Da segnalare che, in attesa dell’arrivo dei sanitari, i mezzi della Polizia sono rimasti a “protezione” del centauro che comunque, dopo la caduta, è rimasto a terra sulla tangenziale esponendosi così al rischio, scongiurato come visto, di un possibile successivo investimento.

Foto Lucio Parlavecchio

Gli incidenti a Roma

Si allunga ad ogni modo l’elenco degli incidenti stradali sulle strade della Capitale. Martedì scorso l’ultimo sinistro grave sulla Via Salaria con un 19enne e un 45enne finiti in codice rosso. A scontrarsi, in quel caso, erano stati un autocarro e una Fiat 500.

