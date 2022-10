Incidente mortale a Roma, la vittima è il meccanico Adriano Forti: aveva 46 anni

Una vita dedicata alle due ruote spezzata all’improvviso da un terribile incidente. Uno schianto contro un albero in sella alla sua moto, un impatto violento, violentissimo che non gli ha lasciato scampo. Lui, Adriano Forti, 46 anni, meccanico di professione, è morto così ieri mattina a Roma, in via Leone XIII, nel Municipio Roma XIII. L’ennesima vittima delle strade della Capitale.

L’incidente mortale a Roma del 24 ottobre 2022

Al momento sulla dinamica del sinistro dall’esito mortale sono ancora in corso gli accertamenti. Stando a quanto emerso non risulterebbero altri veicoli coinvolti. Pertanto il motociclista di 46 anni, a bordo di una Honda CBR, avrebbe perso il controllo della moto mentre si dirigeva verso quartiere Gianicolense. A quel punto si è schiantato contro un albero, all’altezza della piazza Martin Luther King. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime e purtroppo, nonostante la corsa in Ospedale, non c’è stato nulla da fare. Sul luogo sono intervenute le pattuglie del XII Gruppo Monteverde della Polizia di Roma Capitale che hanno proceduto con i rilievi.

Chi era la vittima

Adriano Forti, stando alle informazioni raccolte, era un meccanico. Sul suo profilo Facebook in molti in queste ore stanno lasciando un commento di cordoglio. “Te ne sei andato in moto così veloce…ora corri tra le nuvole e dai forza a tutti coloro che ancora avevano molto bisogno di TE!!! R.i.p cuginone e vivi sempre nei nostri cuori”, scrive Ilaria. La Redazione si stringe al dolore della famiglia in questo momento così difficile.