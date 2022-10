Incidenti stradali, a Roma e Provincia in un anno sono morti 50 pedoni: 121 le vittime degli scontri

Dati inquietanti quelli forniti da Aci e Istat sui pedoni morti in un anno sulle strade di Roma e provincia. Sono 50 i pedoni deceduti, ma sono stati tanti anche i ciclisti oltre a coloro che viaggiavano su monopattino a essere stati travolti e uccisi sulle strade capitoline.

Aci e Istati hanno rilevato che rispetto al 2019 il numero di morti è aumentato di 107 persone. A bordo di monopattini sui 9 morti 4 incidenti mortali sono avvenuti nella provincia di Roma. Volendo tracciare un bilancio per il 2021, è stato accertato che in tutto ci sono stati 151.875 incidenti, con 2.875 morti e 204.728 feriti. Una media che spaventa visto che si parla di 7,9 morti al giorno.

Cresce il numero dei morti

Finito l’allarme per la pandemia e con essa le restrizioni i numeri da luglio stanno tornando a salire. E’ stato Asaps a tracciare un bilancio sottolineando che nei primi mesi del 2022 ci sono stati 62 sinistri gravissimi, con 145 decessi e 78 feriti. Inquietante constatare come nel 2020 in Italia i morti a causa di incidenti stradali erano 92 e i feriti 1.037, già nel 2021 sono stati 110 e 1.141 le persone ferite. E i dati sembrano destinati ad aumentare.

Pedoni investiti da auto, bus e moto

Uno degli ultimi incidenti è quello che vede protagonista un uomo di 65 anni, falciato e ucciso da un’auto mentre attraversava la strada via Salaria al km 13+300. Tra le vittime vanno sicuramente incluse anche le due ragazze belghe, scese dall’auto per soccorrere tre persone ferite in un incidente stradale. Il pirata della strada, sabato scorso, ha ucciso sul colpo Jessy Dewildeman e Wibe Bijls, scappando poi a piedi.

Ma la lista di vittime è lunghissima. A Ostia, per esempio, in soli due giorni sono stati uccisi due pedoni. Il primo, un uomo di 74 anni, è stato investito mentre stava attraversando Lungomare Lutazio Catulo. La seconda, una donna di 72 anni, il giorno dopo, è stata falciata mentre attraversava l’intersezione tra via del Mar Rosso e via Mare di Bering. Ma quasi nessuna zona di Roma o della provincia è esente da queste disgrazie. Gli investimenti avvengono principalmente con le auto, ma anche con i bus o con scooter o moto.