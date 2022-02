Perde il controllo dell’auto, centra in pieno un pedone e lo uccide sul marciapiede

Si trovava sul marciapiede, doveva essere al sicuro, invece lui, un uomo di 55 anni molto conosciuto a Mentana, è stato preso in pieno da un’auto, falciato e ucciso. E’ successo ieri sera, intorno alle 20.30, a Casali di Mentana, sulla via Nomentana.

Mentana: preso in pieno da un’auto e ucciso sul marciapiede

L’automobilista, per cause ancora tutte da accertare, ha perso il controllo della sua vettura, ha finito la corsa sul marciapiede e qui ha centrato in pieno e ucciso un pedone, un uomo di 55 anni, un professionista di Mentana. La vittima è Luca Colasanti, un dentista, padre di quattro figli, che è morto sul colpo: inutili tutti i tentativi di salvargli la vita.

Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri, che dovranno ora ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento mortale. Tutta la comunità è sotto choc e con un tam tam sui social ieri in molti si domandavano cosa fosse successo, ma nessuno avrebbe mai voluto fare i conti con questa terribile notizia. Spetterà ora ai Carabinieri fare chiarezza, quello che è certo è che ieri sera il traffico è stato deviato, la strada in parte chiusa per consentire tutti i rilievi del caso.