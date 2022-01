Ostia, falciata mentre attraversa la strada: morta 72enne

tra via del Mar Rosso e via Mare di Bering: qui, intorno alle 19, una signora di 72 anni è stata investita, falciata e uccisa da una vettura. Dopo il pedone investito e ucciso ieri mattina a Ostia , sul lungomare all’altezza dello stabilimento Kursaal, sempre ieri, in serata, ha perso la vita una donna. Questa volta, purtroppo, è successo all’intersezione: qui, intorno alle 19, una signora di 72 anni è stata investita, falciata e uccisa da una vettura.

Incidente mortale a Ostia: 72enne investita e uccisa

Alla guida dell’auto, una BMW X5, un uomo di 57 anni, con la vettura che ora è posta sotto sequestro. La signora, in gravissime condizioni, è stata trasportata in ospedale, al Grassi di Ostia, dove poco dopo è deceduta. Non c’è stato, purtroppo, nulla da fare. Sono in corso le indagini da parte dei caschi bianchi del X Gruppo Mare, che ora dovranno ricostruire l’esatta dinamica.

La mattina un altro incidente mortale

Proprio ieri mattina, sempre a Ostia, intorno alle 8.30, sul Lungomare Lutazio Catulo, all’altezza del civico 40, un uomo è stato investito e ucciso da un’auto, una Mini Countryman. Alla guida una donna italiana di 59 anni, che si è subito fermata a prestare i soccorsi. Ogni tentativo, però, è stato vano: per l’anziano di 74 anni non c’è stato nulla da fare.