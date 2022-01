Incidente mortale a Ostia: 74enne investito e ucciso da un’auto

Tragedia questa mattina a Ostia, intorno alle 8.30, sul Lungomare Lutazio Catulo, all’altezza del civico 40, nei pressi dello stabilimento balneare Kursaal. Qui un uomo è stato investito e ucciso da un’auto.

Incidente mortale a Ostia

Un uomo di 74 anni è stato investito, falciato, travolto e ucciso da un’auto, una Mini Countryman. Alla guida una donna italiana di 59 anni, che si è subito fermata a prestare i soccorsi. Ogni tentativo, però, è stato vano: per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Per i rilievi il Lungomare Lutazio Catulo è stato chiuso da Piazzale dell’Aquilone a Piazzale Cristoforo Colombo, lato mare. Sono tuttora in corso le indagini dei caschi bianchi del X Gruppo Mare, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

61enne travolto e ucciso a Roma

Martedì scorso a Roma un 61enne è stato travolto e ucciso in Largo Luigi Guanella all’altezza dell’incrocio con via Aurelia Antica, intorno alle 9:30. L’uomo stava attraversando la strada: da una prima ricostruzione sembrerebbe che stesse passando sulle strisce pedonali, quando uno scooter Piaggio Beverly, condotto da un uomo italiano di 30 anni lo ha travolto, ferendolo gravemente. La corsa in ospedale, dove il 61enne purtroppo è deceduto: troppo gravi le ferite riportate.