Roma, moto travolge nonna e nipotina di 5 anni

Ieri, nel tardo pomeriggio, una donna e una bimba di 5 anni sono state investite in viale Bruno Rizzieri, in zona Cinecittà Est. In realtà, a scontrarsi sono state prima un’auto, una Citroen, e una moto, una Kymco: proprio quest’ultima, a seguito dell’impatto, non è riuscita forse a fermarsi e ha travolto i due pedoni.

Roma, investimento in viale Bruno Rizzieri

Lo spavento è stato tanto, ma fortunatamente la bimba di 5 anni e la donna che era con lei, la nonna, non sono in condizioni gravi: sono state trasportate ugualmente dal personale sanitario del 118, intervenuto sul posto, al Policlinico Umberto I per tutte le cure del caso. Sul luogo gli agenti della Polizia Locale del VII Gruppo Tuscolano: spetterà ora ai caschi bianchi fare tutti gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica.