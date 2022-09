Falciato da un’auto sulla Salaria: morto un uomo di 65 anni

Roma. Un investimento drammatico, che è costato la vita ad un uomo di 65 anni, intento ad attraversare la strada. La vittima è stata presa in pieno da un’auto che stava percorrendo quel tratto di strada. Un impatto devastante che non gli ha lasciato scampo, per l’uomo non c’è stato niente da fare. Sono in corso ancora gli accertamenti per capire bene la dinamica.

Travolto sulla Salaria: muore un 65enne

Il fatto è accaduto nella serata di ieri, martedì 12 settembre, quando pattuglie del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale sono intervenute in via Salaria al km 13+300, direzione Monterotondo, per un investimento avvenuto intorno alle ore 21:00, che ha coinvolto una Hyundai i20 condotta da un uomo italiano di 25 anni ed un pedone intento ad attraversare la carreggiata.

Quest’ultimo, un uomo di 65 anni, di nazionalità romena, a seguito dell’impatto è deceduto. Inutile l’intervento tempestivo dei sanitari che hanno potuto solamente constatare il decesso dell’uomo.

Le indagini e i rilievi sul posto

Il conducente della Hyundai si è fermato a prestare soccorso ed è stato successivamente sottoposto agli esami tossicologici e alcolemici di rito, mentre il veicolo posto sotto sequestro. Sono tuttora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e comprendere bene l’ordine delle responsabilità su quanto accaduto.