Roma, uomo investito da un’auto: è in codice rosso

L’incidente è avvenuto ieri verso le 18:50. Un uomo stava camminando lungo la via di Casal dei pazzi, all’incrocio di via Ciciliano quando è stato investito da un Opel Corsa. Soccorso immediatamente dal 118.

Le condizioni della vittima

Fortunatamente l’uomo non dovrebbe essere in condizioni gravi. È stato trasportato con il codice rosso in dinamica dagli operatori e al momento si trova ricoverato all’ospedale Sandro Pertini. Sul posto sono intervenuti gli agenti del gruppo Tiburtino che al momento stanno proseguendo con le indagini.

Notizia in aggiornamento.