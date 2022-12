Grave incidente sul Raccordo: un ferito in codice rosso, code dalla Pontina alla Tuscolana

Ancora un incidente sul Grande Raccordo Anulare di Roma. E ancora un ferito, purtroppo, in condizioni gravi. Lo scontro è avvenuto poco fa tra due mezzi pesanti, un furgone Iveco e un Nissan: ad avere la peggio l’automobilista dell’Iveco, che è stato trasportato in codice rosso in ospedale. L’incidente è avvenuto tra la Tuscolana e la Pontina, lì dove si registrano chilometri e chilometri di code. Al momento, come ci ha fatto sapere Anas, la corsia di sorpasso e quella di marcia sono state riaperte al traffico, ma la viabilità è esclusa sulla corsia di marcia lenta. Presto la strada verrà liberata, ma il traffico è in tilt, come si può immaginare. E gli automobilisti sono incolonnati sul GRA, ancora una volta.

Incidente mortale sul GRA

Continuano ad esserci incidenti sul GRA, a volte purtroppo anche mortali. Come l’ultimo, in ordine di tempo, nel quale ha perso la vita Alessia Sbal, una giovane estetista e onicotecnica che domenica sera, poco dopo le 21, è stata travolta e uccisa. Alessia era scesa dalla sua auto, una Fiat Panda, ferma probabilmente a causa di un guasto sulla corsia di emergenza sul Raccordo Anulare, sulla corsia interna poco prima dello svincolo di Boccea. Ed è stato in quel momento che un camion è passato e l’ha presa in pieno. Senza fermarsi a prestare soccorso.

Per Alessia non c’è stato nulla da fare, ma ora il camionista è stato fermato dai poliziotti del distaccamento di Settebagni, che hanno cercato fin da subito indizi e testimonianze. “Non mi sono accorto di nulla” ha detto l’uomo, che a bordo del mezzo pesante ha travolto e ucciso Alessia Sbal. Adesso la sua posizione è al vaglio della magistratura, ma intanto indaga per stabilire il motivo per il quale la donna era sulla strada: l’ipotesi più plausibile è un guasto all’auto, ma nessuna ipotesi è esclusa. Quello che è certo, invece, è che Alessia Sbal, che aveva aperto un centro estetico tutto suo nella zona di Monteverde Nuovo, è morta. In una domenica, forse come tante, che si è trasformata in tragedia.