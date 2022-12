Terribile incidente sul Grande Raccordo Anulare: morto automobilista

Tremendo incidente questa sera a Roma, sul Grande Raccordo Anulare, dove un automobilista ha perso la vita. Lo scontro è avvenuto all’altezza del chilometro 2,600 in carreggiata interna, tra l’Aurelia e lo svincolo di via Boccea, tra due automobili. Non si conosce ancora la dinamica dello scontro, che è stato terribile.

I tentativi di soccorso

L’incidente è avvenuto poco prima delle 21:00. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Stradale. Ma ogni tentativo di salvare la vita all’automobilista è stato vano. Le ferite riportate nello scontro erano troppo gravi. Non si conoscono ancora le condizioni delle altre persone coinvolte nel sinistro, né la dinamica, ancora al vaglio degli agenti intervenuti.

A causa dell’incidente si sono create lunghe code in carreggiata interna. La corsia infatti è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza della strada.

Un altro incidente, sempre in carreggiata interna, è avvenuto quasi contemporaneamente all’altezza del chilometro 41,00 e ha provocato circa 2 chilometri di code. Riguardo questo sinistro, seguiranno aggiornamenti.