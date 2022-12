Maxi incidente sul GRA, scontro tra furgone e tre macchine: ci sono feriti, due corsie chiuse

Giornata all’insegna degli incidenti a Roma. Dopo il sinistro che sta provocando la chiusura della galleria Giovanni XXIII disagi – con code e rallentamenti – si registrano in queste ore anche sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Qui, dalle 7.3o di stamani, un incidente con feriti sta bloccando la circolazione.

L’incidente

Si tratta di un maxi scontro avvenuto nel quadrante nord est del Raccordo. Nell’incidente sono rimasti coinvolti un furgone e tre autovetture. Nell’impatto, violento, tre persone sono rimaste ferite. Al momento le loro condizioni di salute non sono note. Dal punto di vista della circolazione mentre scriviamo è stata riaperta la corsia di marcia veloce quindi restano chiuse solo le corsie di emergenza e marcia lenta.

Il traffico

Code si registrano in questi minuti tra Via Sant’Alessandro e Via Tiburtina in interna. Ricordiamo che stamani, domenica 4 dicembre, ulteriori ripercussioni, come detto in apertura, si registrano a causa della chiusura della galleria Giovanni XXIII sempre per incidente. In questo caso sono stati chiusi gli accessi al tunnel da Via della Pineta Sacchetti, da Via Enrico Pestalozzi e da Via Pieve di Cadore, mentre l’unico accesso percorribile è quello da Via Mario Fani.

La domenica ecologica

Oggi è inoltre attiva la disposizione della domenica ecologica a Roma con il blocco della circolazione dei mezzi maggiormente inquinanti. Il provvedimento è in vigore a partire dalle 7.30 (e fino alle 12.30, poi dalle 16.30 alle 20.30): pertanto si dovranno fermare nella fascia verde le auto a benzina fino a Euro 5 e le auto Diesel fino anche a Euro 6. Divieto esteso anche per le moto a 4 tempi precedenti a Euro 3 e i ciclomotori a 2 ruote a 4 tempi precedenti Euro 2.

