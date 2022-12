Brutto incidente a Roma, chiusa la galleria Giovanni XXIII: un solo ingresso aperto, la situazione

Un incidente stamattina a Roma ha provocato la chiusura della galleria Giovanni XXIII. In questo momento tre ingressi risultano interdetti alla circolazione. Disagi e ripercussioni potrebbero verificarsi in zona a causa del sinistro.

Incidente in galleria oggi 4 dicembre

Stando alle informazioni disponibili adesso risultano chiusi gli ingressi da Via della Pineta Sacchetti, da Via Enrico Pestalozzi e da Via Pieve di Cadore. L’unico accesso percorribile è quello da Via Mario Fani. Al momento non sono noti i particolari dell’incidente che però, considerando i provvedimenti adottati per la disciplina della viabilità, dovrebbe essere piuttosto serio. Dal punto di vista del traffico ad ogni modo rallentamenti si registrano all’incrocio di Via del Foro Italico-Tangenziale Est in direzione del Via del Foro Italico.

🔴❗ #Roma #incidente #traffico – Galleria Giovanni XXIII ⛔galleria CHIUSA causa incidente 📢APERTO solo l'accesso da Via Mario Fani ⛔CHIUSURA DEGLI INGRESSI:

-E1 Via della Pineta Sacchetti;

-E2 Via Enrico Pestalozzi

-E3 Via Pieve di Cadore#Luceverde #Lazio https://t.co/GMLE4tdlod — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) December 4, 2022

Maxi scontro sul Grande Raccordo Anulare

Oltre alla galleria Giovanni XXIII in questa domenica mattina disagi alla circolazione si registrano anche sul Grande Raccordo Anulare di Roma teatro stamattina di un altro maxi incidente. In questo caso nel sinistro sono rimasti coinvolti in tutto quattro mezzi: si tratta di un furgone e di altre tre autovetture con l’impatto che ha provocato il ferimento di tre persone. Per consentire i soccorsi e i successivi rilievi rimangono tuttora chiuse le corsie di emergenza e marcia lenta. Si transita invece sulla corsia a scorrimento veloce.

Oggi la domenica ecologica

Ricordiamo che per la giornata di oggi è in vigore la disposizione della domenica ecologica. A partire dalle 7.30 (e fino alle 12.30, poi dalle 16.30 alle 20.30) si dovranno fermare nella fascia verde le auto a benzina fino a Euro 5 e le auto Diesel fino anche a Euro 6. Divieto inoltre anche per le moto a 4 tempi precedenti a Euro 3 e i ciclomotori a 2 ruote a 4 tempi precedenti Euro 2.

