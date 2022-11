Domenica ecologica a Roma, stop ad auto e moto il 4 dicembre 2022: chi può circolare, orari e prossime date

Nuova domenica ecologica a Roma. Dopo l’appuntamento del 20 novembre scorso, ora i romani dovranno fare i conti con l’ennesimo stop, che cade proprio durante la prima domenica di dicembre. E cioè il 4. Tutto questo per contrastare l’inquinamento, per cercare di vivere in una città più green ed ecologica. Come ha spiegato Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, le “domeniche ecologiche sono provvedimenti che contribuiscono alla riduzione delle emissioni inquinanti ma, soprattutto, costituiscono occasioni di sensibilizzazione sulla sostenibilità ambientale e sulle buone pratiche da adottare per migliorare la qualità dell’aria che respiriamo a tutela della nostra salute e della qualità dell’ambiente della città. Per questo abbiamo voluto portare da quattro a cinque le date per la stagione invernale 2022-2023″. E con quella di domenica 4 dicembre le prime due date saranno ‘andate’.

Chi può circolare durante la domenica ecologica a Roma

Durante le domeniche ecologiche a Roma (a partire dalle 7.30 fino alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30) si dovranno fermare, in quella zona, le auto a benzina fino a Euro 5 e le auto Diesel fino anche a Euro 6. Divieto, poi, per le moto a 4 tempi precedenti a Euro 3 e i ciclomotori a 2 ruote a 4 tempi precedenti Euro 2. Possono circolare, invece,

i veicoli elettrici,

quelli ibridi, a gas (Metano e GPL),

le auto a benzina euro 6,

motocicli a 4 tempi Euro 3 e successivi;

ciclomotori a 4 tempi Euro 2 e successivi.

E ancora, via libera a veicoli in car sharing, veicoli in car pooling , a quelli con contrassegno disabili.

Come cambia la ZTL Fascia Verde a Roma: tutte le tappe

La Giunta di Roma Capitale ha approvato da poco una delibera relativa alla ZTL Fascia Verde, con le nuove misure di limitazione permanenti, programmate ed emergenziali per la prevenzione e il contenimento dell’inquinamento atmosferico. Lo scopo resta uno: eliminare le auto, almeno le più vecchie. Ma ecco nel dettaglio il programma, con il divieto permanente di accesso e di circolazione all’interno della ZTL Fascia Verde, dal lunedì al sabato, con esclusione della domenica e dei giorni festivi infrasettimanali per varie tipologie di auto e moto. Tutto è partito dal 15 novembre scorso, prima tappa fondamentale di questa novità, per gli autoveicoli alimentati a benzina e a gasolio Pre-Euro 1, Euro 1 ed Euro 2; autoveicoli alimentati a gasolio Euro 3; ciclomotori e motoveicoli alimentati a benzina Pre-Euro 1 ed Euro 1 e a gasolio Pre-Euro 1, Euro 1 ed Euro 2.

Dal 1 novembre 2024, invece, il divieto sarà esteso anche agli autoveicoli alimentati a benzina Euro 3.

E ancora, divieto di accesso e di circolazione all’interno della ZTL Fascia Verde, dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno, dal lunedì al sabato, con esclusione della domenica e dei giorni festivi infrasettimanali per le seguenti tipologie veicolari (fermi restando i divieti permanenti già in essere):

A partire dal 1° novembre 2023 per: autovetture alimentate a gasolio Euro 4 nella fascia oraria 7.30-20.30; veicoli commerciali N1 , N2 , N3 alimentati a gasolio Euro 4 nella fascia oraria 7.30-10.30/16.30-20.30; ciclomotori e motoveicoli alimentati a gasolio, Euro 3 .

A partire dal 1° novembre 2024 il provvedimento programmato di cui al punto precedente sarà esteso ad: autovetture alimentate a gasolio Euro 5 nella fascia oraria 7.30-20.30; veicoli commerciali N1 , N2 , N3 alimentati a gasolio Euro 5 nella fascia oraria 7.30-10.30/16.30-20.30.

Dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno per almeno quattro domeniche per tutti i veicoli dotati di motore endotermico, nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30, il cui calendario sarà definito di anno in anno con apposito atto della Giunta Capitolina e a cui verrà data applicazione con Ordinanze del Sindaco.

Quando ci saranno le prossime domenica ecologiche a Roma nel 2023

Dopo le due date del 2022, a Roma sono in programma altre domeniche ecologiche. Ecco il calendario completo:

8 gennaio 2023

5 febbraio 2023

26 marzo 2023.

Ultime tre date che andranno a chiudere il cerchio.