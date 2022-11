Domenica ecologica a Roma, stop ad auto e moto il 20 novembre 2022: chi può circolare, gli orari

Saranno cinque le domeniche ‘ecologiche’ nella Capitale. E la prima sarà proprio il 20 novembre. In questa giornata, quindi, la circolazione nella zona verde, quella che comprende il centro storico e la fascia a questo vicina, sarà limitata ai veicoli autorizzati. Ci sarà il divieto totale di circolazione per il traffico privato (con alcune deroghe) a partire dalle 7.30 fino alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30.

Chi può circolare (e chi no) durante la domenica ecologica a Roma

Durante le domeniche ecologiche, che a Roma saranno 5, si dovranno fermare, in quella zona, le auto a benzina fino a Euro 5 e le auto Diesel fino anche a Euro 6. Divieto, poi, per le moto a 4 tempi precedenti a Euro 3 e i ciclomotori a 2 ruote a 4 tempi precedenti Euro 2. Possono circolare, invece, i veicoli elettrici, quelli ibridi, gas (Metano e GPL) in abbinamento con benzina; le auto a benzina euro 6, moto a 4 tempi Euro 3 e successivi; ciclomotori a 2 ruote a 4 tempi Euro 2 e successivi. E ancora, via libera a veicoli in car sharing, veicoli in car pooling e a quelli con contrassegno disabili.

Il calendario con le altre date

Oltre a quella del 20 novembre, a Roma ci saranno altre domeniche ecologiche. Ecco il calendario completo:

4 dicembre 2022 ,

, 8 gennaio 2023

5 febbraio 2023

26 marzo 2023.

La Ztl fascia verde a Roma

La Giunta di Roma Capitale ha approvato pochi giorni fa una delibera relativa alla ZTL Fascia Verde, con le nuove misure di limitazione permanenti, programmate ed emergenziali per la prevenzione e il contenimento dell’inquinamento atmosferico. Lo scopo resta uno: eliminare le auto, almeno le più vecchie. Ma ecco nel dettaglio il programma:

Divieto permanente di accesso e di circolazione all’interno della ZTL Fascia Verde, dal lunedì al sabato, con esclusione della domenica e dei giorni festivi infrasettimanali, per le seguenti tipologie veicolari:

Dal 15 novembre 2022 : autoveicoli alimentati a benzina e a gasolio Pre-Euro 1 , Euro 1 ed Euro 2 ; autoveicoli alimentati a gasolio Euro 3 ; ciclomotori e motoveicoli alimentati a benzina Pre-Euro 1 ed Euro 1 e a gasolio Pre-Euro 1 , Euro 1 ed Euro 2 ;

Dal 1 novembre 2024, oltre alle categorie di cui al punto precedente: autoveicoli alimentati a benzina Euro 3.

Divieto di accesso e di circolazione all’interno della ZTL Fascia Verde, dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno, dal lunedì al sabato, con esclusione della domenica e dei giorni festivi infrasettimanali per le seguenti tipologie veicolari (fermi restando i divieti permanenti già in essere):