Roma, Alessia Sbal travolta sul Gra. Spunta un supertestimone: “Quell’uomo l’ha uccisa”

La mamma di Alessia Stal, la 42enne ornicotecnica dell’Università La Sapienza di Roma, solo ieri ha lanciato un appello su facebook: “Mia figlia Alessia Sbal è stata investita dopo essere stata speronata da un tir e scendendo dalla sua macchina per mettersi al sicuro e stata schiacciata senza pietà. Il guidatore è scappato senza curarsi di lei. L’accaduto è successo domenica tra le 20.34 e le 20.50 aveva allertato il 112, ma non è servito a salvarla. Aveva una Fiat Panda grigia e cerchiamo testimoni Prego chiunque passasse nel tratto carreggiata interna km 22,600 Aurelia Boccea e avesse visto o notato un tir e una fiat grigia ferma nella piazzola d’emergenza mi contatti”.

Spunta un testimone

Una richiesta di aiuto, la disperazione di una mamma che vuole sapere cosa è successo alla figlia in una maledetta sera di domenica, mente stava rientrando a casa. E sembra che questo appello abbia presto trovato riscontri visto che è sbucato un supertestimone. Paolo Piccini, un cameraman, ha assistito a uno scontro tra un tir e la Panda di Alessia Sbal intorno alle 21 e , a seguire Alessia ha costretto il conducente del camion ad accostarsi.

“Ero sul raccordo – racconta il supertestimone a Repubblica -, piovigginava. Ero con altre tre persone in auto. La Panda era sulla corsia centrale, il tir su quella interna. Ricordo che erano molto vicini, quasi accostati. A un certo punto il tir ha iniziato a andare verso sinistra finendo sulla corsia centrale e sbattendo contro la parte anteriore destra della Panda. Sono volati alcuni pezzi di parafango e fanalino, mi sembra, della Panda”.

Ma il testimone racconta altro, ha visto quanto è successo nel dettaglio e lo espone. “La strada era bagnata e – dice Piccini – non andavamo veloce. Ero accanto alla Panda e ho visto che la donna alla guida era molto arrabbiata dopo lo scontro. Non aveva il cellulare all’orecchio. Ha accelerato di botto, è andata davanti al tir e ha frenato per farlo fermare. Mi è sembrata una mossa azzardata. Noi tutti dietro abbiamo rallentato e ho visto che Panda e tir si sono accostati alla corsia di emergenza. Poi siamo andati oltre, non potevo fermarmi”.

Cosa è successo dopo che Alessia è stata speronata?

Tutto questo prima che Alessia fosse travolta. Ma dopo cosa può essere successo? È stata investita da un altro tir? Per la ricostruzione ha accertato che Alessia è stata travolta da un tir. Una morte per la quale un camionista di Rieti ieri è stato arrestato e l’arresto convalidato.

Sono tante le domande alle quali gli investigatori devono ancora dare risposte. La principale probabilmente è: “Il tir che ha speronato Alessia è lo stesso che poi l’ha uccisa. La famiglia di Alessia ha nominato un consulente di parte perché li aiuti a capire cosa è successo domenica sera sul GRA.

Il supertestimone ha evidenziato: “Non ho visto il momento in cui quella donna è stata travolta però mi sembra impossibile che quel camionista non si sia accorto della signora in strada soprattutto se, come ho detto, indossava il giubbino catarifrangente. Non è stato un incidente stradale, quell’uomo l’ha uccisa”.