Oroscopo 2023, la classifica dei segni: cosa dicono per stelle per soldi, lavoro e fortuna

L’Oroscopo 2023 è già pronto. Anche perché l’anno vecchio sta passando ormai le sue ultime settimane, quelle immediatamente precedenti le festività natalizie e il Capodanno. Dunque, il 2023 è già alle porte, e sta bussando i suoi colpi. Ma cosa ci porterà di nuovo? Il futuro non è dato saperlo, altrimenti che gusto ci sarebbe? Tuttavia, però, come sappiamo, le stelle sono sempre in grado di fornirci una previsione sulle ”tendenze” di questo nuovo anno, a seconda della propria costellazione di riferimento e del proprio segno zodiacale. Gli astri guidano le nostre vite e possono avere una forte influenza su quello che ci accadrà, ma saremo sempre noi a scegliere. Possiamo, ad ogni modo, ”cavalcare” le stelle per stare meglio e ottimizzare i risultati sul lavoro, in amore, nelle amicizie e prenderci cura della nostra salute.

Oroscopo 2023, tutto quello che ci riservano le stelle per il nuovo anno

Questo è proprio quel momento dell’anno in cui iniziamo a fare un resoconto sul passato, e magari iniziare a progettare qualcosa per il futuro. L’Oroscopo e le Stelle ci aiutano a fare scelte ragionevoli, in armonia con i nostri desideri e le nostre emozioni, con l’obiettivo di realizzarci al meglio. Dunque, meglio partire preparati e iniziare subito a comprendere cosa ci riserveranno le stelle per il nuovo anno 2023. Continuate a leggere per scoprire cosa vi attende per il prossimo ed imminente 2023. Salute, amore, fortuna, lavoro, tutto quello che gli astri e le stelle hanno in serbo per noi.

Oroscopo 2023: Ariete, Toro e Gemelli

ARIETE. Certamente Giove vi farà compagnia dall’inizio di questo nuovo anno 2023, e fino al mese di maggio. Continuerà ad aiutarvi sul lavoro, soprattutto, mettendo a vostra disposizione nei primi mesi dell’anno – gennaio, febbraio e marzo – ottime occasioni professionali, di crescita lavorativa ed avanzamento. Dopo questa grande e spiccata crescita, seguirà un periodi di stabilizzazione, in cui consoliderete i risultati raggiunti con grande soddisfazione. Tra marzo e giugno, poi, Plutonio sarà in Acquario, e alcune persone abbastanza influenti della vostra carriera faranno ancora altre proposte interessanti. L’amore non mancherà, ma bisognerà aspettare l’arrivo della primavera per vedere qualche freccia scoccata da Cupido. La fortuna, anche lei, farà la sua parte soprattutto durante l’estate.

TORO. Per voi, il 2023 potrebbe essere l’anno di svolta per la carriera professionale. Da tanto tempo aspettate un avanzamento di carriera, una nuova proposta lavorativa e, soprattutto, un incremento di stipendio. Sono tutte cose che potrebbero arrivare soprattutto a partire dal mese di marzo, quando vi libererete finalmente del passaggio dissonante di Saturno. Da maggio, poi, potrete infatti contare su Giove per sfruttare nuove occasioni propizie sul lavoro, così come negli affari in generale. In estate sarete pronti a raccogliere i frutti di questo cambiamento. L’amore sarà, invece, un po’ a rilento ad inizio anno, forse dei ripensamenti, dei fantasmi dal passato. Avete bisogno ancora di tempo, ma non temete: le cose migliori vengono sempre col tempo.

GEMELLI. Gli ultimi due anni Saturno non ha mai mollato la vostra presa, nel bene e nel male: ma, ora, la resa dei conti potrebbe essere prossima e molto vicina. Nel 2023 dovrete, pertanto, dimostrare di essere in grado di assumervi nuove responsabilità senza l’aiuto delle stelle, perché saranno davvero pochi gli incentivi che riceverete su questo fronte, cioè quello del lavoro. ”Homo faber fotunae suae”, mai detto fu più calzante per voi. Fino a marzo, però, sarete tutelati dalla presenza di Marte nel vostro segno, che premierà soprattutto l’audacia. Da agosto, invece, vi sentirete maggiormente sotto pressione. In compenso, però, l’amore potrebbe sbocciare da un momento all’altro, oppure, per le coppie consolidate, un ritorno di passione travolgente. La fortuna, poi, sarà un corollario dell’amore stesso.

Oroscopo 2023: Cancro, Leone e Vergine, cosa dicono le stelle?

CANCRO. Un anno che inizia un po’ a rilento per voi, ma non dovete mai demordere, perché dopo la quiete e la pacatezza, c’è sempre una svolta improvvisa che potrebbe cambiare completamente le carte in tavola. Fino al mese di maggio, infatti, dovrete fare i conti con il passaggio di Giove dissonante, che porterà inibizioni e rallentamenti soprattutto sul lavoro, ma un periodo che dovrà necessariamente passare e lasciare spazio ad altro. Da giugno in poi, vi sentire più fiduciosi ed energici, con positive ripercussioni sul lavoro e la carriera. L’amore procede bene, qualche ripensamento e qualche dubbio durante il tragitto, ma è normale. Cercate di fare chiarezza e anche la fortuna vi bacerà ripetutamente.

LEONE. L’anno che sta per terminare è risultato piuttosto turbolento, siete stanchi, stressati e avete ancora un ”debito di energie” da dover ripristinare. Ora, però, il 2023 si prospetta come un anno più iù rilassante per quel che riguarda le relazioni interpersonali, sentimentali, ma soprattutto lavorative. Amore e lavoro sono più spigliati e questo farà in modo che anche le occasioni, così come il vostro umore, potranno riprendersi. Giove entrerà nel vostro segno dopo i primi mesi dell’anno, e sarete pronti a nuove avventure professionali, oltre che sentimentali. Non dovete temere il cambiamento.

VERGINE. Questo potrebbe essere il vostro anno: il 2023 si prospetta ricco e prospero per il vostro segno zodiacale, soprattutto per quel che riguarda la sfera lavorativa e finanziaria. Ma dovrete attendere un po’, non prima di marzo ci sarà qualche cambiamento interessante, ma le opportunità, poi, non mancheranno di certo. Da marzo, in poi, però, dovrete affrontare l’opposizione di Saturno, certo un avversario temibile, ma non impossibile da affrontare. I mesi migliori per voi, soprattutto per l’amore e la fortuna, saranno agosto e settembre, perché Mercurio vi iuterà ad allargare la tua cerchia di contatti e delle conoscenze.

Oroscopo 2023: le previsioni per Bilancia, Scorpione e Sagittario

BILANCIA. Se c’è qualcuno che ti ha detto che non ci saranno colpi di scena e novità in questo nuovo anno 2023 per voi, sapete cosa dovete fare? Non dovete dargli retta: ci sarà un blocco solamente fino al mese di marzo, perché Saturno e la sua opposizione si faranno sentire, in più di una occasione, ma questo vi renderà più responsabile nelle scelte e nelle decisioni che dovrete prendere. Poi, Saturno si sposterà nel segno dei Pesci. Il peso della routine non sarà facile da affrontare, ma è solamente un periodo di transizione, non demordete. L’amore è alle porte, subito dopo il risveglio della primavera. Inoltre, Plutone vi garantirà anche una bella promozione sul lavoro.

SCORPIONE. Anno fatto di alti e bassi, dunque, se avrete delle buone nuove, rimante cauti e non cantate subito vittoria, abbassando la soglia della vostra attenzione. A marzo vi libererete sicuramente del transito dissonante e ossessivo di Saturno, e potrete entrare finalmente in una nuova stagione di calma e tranquillità, soprattuto per quel che riguarda il lavoro, le faccende immobiliari e le finanze. Nuove sfide vi attendono, e dovrete essere pronti. L’amore se ne starà in sordina per qualche tempo, ma forse non è nelle vostre priorità per il momento.

SAGITTARIO. Forse verso il mese di maggio avrete la sensazione che Giove vi sta abbandonando, ma in realtà non è così: al down momentaneo, seguirà subitamente un momento di ripresa grandiosa, soprattutto per il lavoro e le finanze. Il segreto è non scoraggiarsi mai, perché la vita è così, come le scale, alle volte si scende, altre volte si sale. Sul lavoro, dalla primavera in poi sarete più rilassati e migliorerete di gran lunga i rapporti con i vostri colleghi. E sapete una cosa? Questi sono proprio i momenti migliori per l’amore, quelli scelti da Cupido per scoccare le proprie frecce.

Oroscopo 2023: amore, lavoro e fortuna per Capricorno Acquario e Pesci

CAPRICORNO. È finalmente arrivato il momento per trasformarsi in persone ottimiste. E questo a buon diritto! Perché le stelle saranno molto generose con voi in questo nuovo anno 2023. Soprattutto a partire dal mese di maggio, ecco che Giove si poserà su di voi, al vostro fianco, portando lavoro e fortuna come non mai. La vostra crescita professionale subirà un’impennata decisa, specialmente per coloro che svolgono lavori artistici o che hanno a che fare con la creatività. Il vostro momento è arrivato, ma non perdete mai di vista il partner e l’amore.

ACQUARIO. I cambiamenti per voi non sono un problema, non vi hanno mai spaventato e anche sul lavoro vale la stessa regola di via. Continuerete a cavarvela nel migliore dei modi, e con grandissimo stile, sempre quello che vi contraddistingue. Nei mesi primaverili dovrete fare il possibile per ”cavalcare l’onda”, perché Plutone potrebbe aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi e a raggiungere una posizione di prestigio sociale, quella a cui ambivate da tempo. Fate bene i conti con le vostre finanza! Ci saranno spese importanti. E un’altra cosa: non trascurate l’amore, dovrete coltivarlo sempre se davvero ci tenete.

PESCI. Una sola domanda: siete pronti ad accogliere Saturno nel vostro segno? La risposta dovrà essere affermativa, perché a partire proprio dal mese di marzo, dovrete assumervi nuove responsabilità, soprattutto sul fronte lavorativo e professionale. Ad esempio dovrete prendervi cura dei vostri colleghi più giova e inesperti, aiutarli a maturare nei loro compiti. Le responsabilità e la fatica saranno all’ordine del giorno, ma di certo non mancheranno le soddisfazioni, perché raggiungerete risultati importanti. Tra agosto e settembre, Mercurio vi chiederà di essere più morbidi e comprensivi. Non perdetevi in polemiche inutili e non perdete la speranza di trovare davvero l’amore che sarà stravolgere i vostri piani.