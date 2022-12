Oroscopo Branko 6 dicembre 2022: quali sono i segni fortunati di martedì

Oroscopo Branko martedì 6 dicembre 2022. I primi giorni del mese di dicembre sono andati, il Natale si avvicina sempre di più, per la gioia di grandi e piccini. Ma ora dobbiamo dimenticarci il weekend e vivere un’altra settimana: siamo a martedì, le temperature sono fredde e la quotidianità di sempre è tornata a bussare alle nostre vite. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata sul fronte lavorativo e sentimentale? Ci saranno segni più fortunati di altri? Non ci resta che scoprire tutto con le previsioni dell’amato astrologo Branko. Che non delude mai!

Oroscopo Branko 6 dicembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Le soddisfazioni sono dietro l’angolo, ma devi ascoltare un po’ di più gli amici: non puoi fare sempre di testa tua. Devi rallentare un po’, fare chiarezza nel tuo cuore e nella tua testa!

Oroscopo Branko Toro: Sei calmo, ma allo stesso tempo determinato e molte persone invidiano questo lato del tuo carattere. Cerca di capire chi ti vuole davvero bene e chi ti sta accanto per convenienza!

‎Oroscopo Branko Gemelli: Sei molto sicuro di te stesso, delle tue capacità e fai bene perché hai tutte le carte in regola. Oggi, però, meglio evitare le discussioni. Che ne dici di fare un po’ di sport all’aria aperta?

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Sei molto sensibile e determinato, ma oggi è meglio non ascoltare le opinioni degli altri. Devi fidarti di te e del tuo istinto, continua così, ma occhio alla dieta!

Oroscopo Branko Leone: Oggi sei impulsivo, forse più del solito, quindi per evitare danni meglio trascorrere un po’ di tempo da solo. Con te stesso. Occhio alle discussioni!

Oroscopo Branko Vergine: Sai chi sei, quanto vali e devi farlo capire anche a chi ti sta attorno. Le soddisfazioni arriveranno, anche quando meno te lo aspetti!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Lasciati guidare dal tuo intuito, perché non sbaglierai. Hai veramente tanti dubbi e molte domande, ma se fai chiarezza nel tuo cuore riuscirai a darti da solo una risposta!

Oroscopo Branko Scorpione: Non riesci ad accettare la vita di sempre, la quotidianità e oggi fai davvero fatica. Cerca di capire cosa c’è che non va: hai bisogno di trovare un equilibrio!

Oroscopo Branko Sagittario: I cambiamenti non mancano, ma devi mantenere la calma e capire bene come muoverti. Che ne dici di trascorrere un po’ di tempo in piena solitudine? Ne hai bisogno!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Sei di buon umore, gentile e generoso nei confronti degli altri. Bene le amicizie, favoriti anche i nuovi incontri: insomma, non puoi chiedere di meglio. Ma devi essere paziente!

Oroscopo Branko Acquario: Le iniziative non mancano, hai davvero tante idee, ma dovrai superare degli ostacoli. Forza, con il giusto morale ce la farai!

Oroscopo Branko Pesci: Ci sono un po’ di disagi, di problemi e ostacoli da superare. Hai bisogno di ritrovare la giusta serenità e l’equilibrio che ti manca da un po’. Ce la farai, con un po’ di pazienza!