Oroscopo 2023 Paolo Fox, previsioni per Bilancia, Scorpione e Sagittario: grafici e anticipazioni lavoro, amore e fortuna

Oroscopo 2023 di Paolo Fox, le anticipazioni per i nati sotto il segno della Bilancia, dello Scorpione e del Sagittario.

Con Paolo Fox non avrete dubbi e sarete preparati per affrontare al meglio il 2023. L’amato astrologo, infatti, come sempre su Di Più Tv ha rilasciato diverse anticipazioni, che noi de Il Corriere della Città riportiamo, con un piccolo estratto. Siete pronti a sapere cosa hanno in serbo per voi le stelle? Sarete fortunati? Chissà…

Cosa ci riserveranno le stelle per il 2023? L’oroscopo di Paolo Fox per il segno della Bilancia, i sentimenti

Cari nati sotto il segno della Bilancia, in questo 2023 avrete modo di allargare la cerchia delle vostre conoscenze mostrandovi, dunque, più aperti a nuove, interessanti occasioni di incontro e chissà che non sia la volta buona per conoscere una persona speciale, in grado di far tornare in auge le emozioni! A corollario di una rinnovata serenità, è da segnalare il bel transito di Marte e la fine dell’opposizione di Giove. Certamente non si può gridare al miracolo ma per i sentimenti la situazione registra una graduale miglioramento permettendoti di riscoprire emozioni nuove.

Periodo decisamente interessante anche per quel che riguarda la sfera lavorativa. Se nel corso del 2022 qualche problemino di natura economico-finanziaria ti lasciava alquanto preoccupato, adesso puoi finalmente tirare un sospiro di sollievo. In ambito professionale le novità non mancheranno, i primi mesi del 2023, infatti, partono con il piede giusto! Notizie positive in arrivo anche durante il mese di maggio.

L’amore per il segno dello Scorpione nell’oroscopo del 2023 di Paolo Fox

Cari nati sotto il segno dello Scorpione, inizio subito col dire che in questo nuovo anno sarà possibile mettere finalmente da parte alcune tensioni che ultimamente stanno caratterizzando il tuo rapporto con il partner. Potresti anche decidere di tagliare i rami secchi e questo ti farà sentire maggiormente libero e proiettato verso altre persone. Un consiglio, cerca di non rimuginare sul passato ma lasciati andare ai sentimenti.

Passiamo adesso all’ambito professionale. Sul lavoro il desiderio di cambiare c’è, hai voglia di sperimentare e metterti in gioco anche in settori diversi da quelli finora conosciuti! Consiglio tuttavia prudenza, attenzione a non fare passi avventati. Nel corso di questi mesi saranno comunque in arrivo delle novità per quanto riguarda un contratto, una chiamata, non farti trovare impreparato anzi stabilisci con cura i termini di un accordo.

Oroscopo Paolo Fox 2023: come andrà l’amore per il segno del Sagittario?

Cari nati sotto il segno del Sagittario, pronti a scoprire cosa vi riserverà il 2023? Inizio subito col dirvi che il mese di gennaio vi regalerà delle grandi passioni. Il desiderio di avventura è molto forte, non escludo pertanto la possibilità di iniziare una relazione “extra”, che vada oltre il legame quotidiano. Inoltre, una rinnovata grinta vi spingerà ad assumervi maggiori rischi ma anche maggiori responsabilità. Molte occasioni nasceranno verso la fine del mese, tieni d’occhio cosa accade intorno al giorno 22, potresti essere protagonista di travolgenti emozioni!

Passiamo adesso all’ambito del lavoro e degli affari. Professionalmente parlando, segnalo per voi nati sotto il segno del Sagittario il prezioso transito di Giove che porterà con sé diverse novità. Non starai con le mani in mano ma certamente molto dipende dal tipo di attività che svolgi; tuttavia, se desideri metterti in gioco sperimentando nuovi orizzonti professionali le occasioni non mancheranno.