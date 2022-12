Oroscopo Paolo Fox 6 dicembre: le previsioni (amore e lavoro) segno per segno

Oroscopo Paolo Fox martedì 6 dicembre 2022. Oggi è martedì e la prima settimana di dicembre, tra un impegno e l’altro, sta scorrendo tranquillamente! L’atmosfera natalizia comincia ad essere palpabile, regalandoci momenti magici e suggestivi. Avete già visitato qualche mercatino oppure le splendide luminarie che illuminano le varie città italiane? Oggi però è martedì e bisogna tornare a scuola o a lavoro. Tuttavia prima di rimettersi a lavoro o sui libri scommetto che siete curiosi di sapere come andranno l’amore e il lavoro grazie all’oroscopo di Paolo Fox: ecco a voi qualche anticipazione rilasciata a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Oroscopo Paolo Fox 6 dicembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Paolo Fox Ariete: Gli incontri quest’oggi saranno molto passionali, favorite le nuove conoscenze e più in generale se sei solo avrai la possibilità di giocare al meglio le tue carte! In arrivo certezze sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore ultimamente ci sono un po’ di battibecchi cerca quest’oggi di non dare adito ad inutili polemiche. Sul lavoro sono in arrivo delle interessanti novità.

‎Oroscopo Paolo Fox Gemelli: È un momento interessante per riscoprirsi maggiormente sensuali, cerca di vivere le emozioni come vengono senza pensarci troppo. Sul lavoro, se hai una trattativa in stand by non tergiversare ma chiudila nei prossimi giorni.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore i nodi verranno al pettine, ultimamente ci sono stati dei battibecchi con il partner che ti hanno reso maggiormente nervoso. Sul lavoro fai attenzione alle uscite.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Giornata polemica per i sentimenti, non dare adito a fraintendimenti ma se c’è qualcosa che non va non esitarne a parlarne. Sul lavoro una tua richiesta potrà essere accolta.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Cielo interessante per i single, se ti interessa una persona non avere paura ad esporti ma lasciati andare alle emozioni. Sul lavoro presta maggiore attenzione alla finanze, ultimamente le spese sono state tante.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: In amore potrebbe farsi viva una persona del passato, sarà possibile ricucire un rapporto. Sul lavoro sono in arrivo soluzioni.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Cielo interessante per l’amore, favoriti gli incontri e chissà che dietro un’amicizia in realtà non ci sia dell’altro. Sul lavoro presta maggiore attenzione alle clausole di un accordo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In amore oggi si registra un po’ di tensione, meglio non alimentare inutili polemiche, recupero da domani. Sul lavoro la stanchezza si fa sentire ma il tuo impegno sarà ricompensato.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In amore oggi potrebbero esserci dei riscontri positivi, soprattutto se ultimamente con il partner ci sono state delle tensioni. Sul lavoro sarà possibile ottenere dei vantaggi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In amore quella di oggi è una giornata un po’ polemica, attenzione a qualche battibecco di troppo. Sul lavoro invece potrai avanzare delle richieste senza eccessive difficoltà.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Questa è una giornata positiva per il cuore, se ti interessa una persona perché non ti fai avanti? Sul lavoro i nodi stanno vendendo al pettine, in arrivo delle belle opportunità.