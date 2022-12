Oroscopo 2023, quali sono i segni dello zodiaco sfortunati: le previsioni e la classifica per il nuovo anno

Eccoci, il mese di dicembre sta gradualmente entrando nel vivo e tra luminarie, città addobbate a festa, mercatini, spettacoli, c’è davvero l’imbarazzo della scelta! Dicembre è forse uno dei mesi più suggestivi ed attesi dell’anno, la sua magica atmosfera emoziona e scalda il cuore di grandi e piccini, in un tripudio di gioia e convivialità! L’anno che sta per volgere al termine è stato impegnativo sotto diversi punti di vista, pensiamo solamente alla pandemia, — che non può dirsi ancora completamente conclusa — alla guerra con le conseguenze ch’essa porta con sé. Tuttavia è giunto il momento di lasciarci tutto alle spalle e ricominciare più forti ed ottimismi, nella speranza che il 2023 regali maggiore gioia e serenità.

Oroscopo 2023 Branko, le previsioni (amore e lavoro) per tutti i segni: la classifica del prossimo anno

Con l’arrivo delle feste torna immancabile anche l’appuntamento con l’astrologia che, per gli amanti del settore, rappresenta davvero una tappa obbligata. Le anticipazioni su come andrà questo 2023 non si sono certamente fatte attendere e da Fox a Branko, è già possibile avere un’idea su quale sia l’andamento astrologico dell’anno che sta per arrivare! Tuttavia, oggi in quest’articolo vogliamo ribaltare un po’ la prospettiva scoprendo con voi quali saranno i segni sfortunati del 2023! Si, avete capito bene! In questo articolo andremo proprio a vedere quali saranno i segni zodiacali del 2023 che faranno maggiormente fatica ad ingranare la marcia, incorrendo in qualche imprevisto di troppo. Pronti a scoprire insieme tutto quello che le stelle avranno in serbo per voi?

Previsioni oroscopo 2023, quali saranno i segni zodiacali maggiormente sfortunati?

Come anticipato, in questo articolo ribalteremo le canoniche previsioni astrologiche andando a vedere quali saranno i segni maggiormente sfortunati del 2023, quelli che dunque faranno fatica ad entrare a pieno ritmo nel nuovo anno incorrendo in qualche contrattempo di troppo. Iniziamo dunque il nostro percorso astrologico con il segno dell’Acquario. Cari nati sotto il segno dell’Acquario, solitamente voi siete piuttosto allegri e spensierati ma qualcosa in questo 2023 potrebbe non andare nel verso desiderato. A livello professionale potrebbero verificarsi degli intoppi, dei rallentamenti, nonché qualche discussione di troppi con i colleghi che vi renderà particolarmente nervosi. Tuttavia, il vostro caratterino non vi farà certamente rimanere in silenzio anzi potrà determinare ulteriori incomprensioni, quindi prestate attenzione alle parole e contate fino a dieci prima di esporvi.

Passiamo adesso al segno del Capricorno. Cari nati sotto il segno del Capricorno, proprio voi che siete abituati a tenere tutto controllo nel 2023 potrete essere protagonisti di qualche imprevisti di troppo. Tensioni potrebbero registrarsi sia nella sfera affettiva che in quella lavorativa, generando qualche ansia nel vostro animo che solitamente è piuttosto tranquillo. Tali situazioni, tuttavia, rinforzeranno, tempreranno il vostro essere affinando al contempo la vostra capacità di problem solving e portandovi a vedere le cose da una prospettiva diversa.

Nella lista dei segni maggiormente sfortunati del 2023 troviamo il segno del Sagittario che, con l’arrivo del nuovo anno, potrebbe avere la sensazione di sentirsi in trappola. Il consiglio è dunque quello di non fare passi avventati ma ponderare bene le scelte e magari essere anche disposti ad effettuare dei compromessi nell’ottica di un cielo che potrà poi regalare un margine di manovra più ampio e sereno. Non rabbuiarti dunque, se alle volte ti sentirai il malumore prenderà il sopravvento! Cerca invece di trovare delle soluzioni al problema anche guardando le cose da un diverso punto di vista.

Oroscopo 2023 Paolo Fox, le anticipazioni per l’amore: le previsioni segno per segno

Le previsioni per Cancro, Scorpione e Sagittario

Cari nati sotto il segno del Cancro, è adesso arrivato il vostro turno. Scopriamo insieme cosa vi riserveranno le stelle per questo 2023! Anche voi non sarete, ahimè, tra i segni che in questo nuovo anno saranno baciati dalla fortuna. Infatti, i nati del segno dovranno fare i conti con delle complicanze a livello lavorativo, professionale che potrebbe anche indurvi a cambiare attività. Serve maggiore cautela anche per quello che riguarda le finanze, alcune spese extra per la casa potrebbero gettarvi nello sconforto facendovi vedere il bicchiere mezzo vuoto. Passando alla sfera sentimentale le coppie non se le manderanno a dire e nei casi più gravi non escludo la possibilità di una separazione. I single invece, non avranno significative opportunità d’incontro.

Il nostro percorso astrologico volto ad indagare quali saranno i segni più sfortunati del 2023 fa tappa nel segno dello Scorpione. Cari nati Scorpione, nel 2023 si registrerà qualche contrattempo di troppo sul lavoro. Solitamente il tuo fiuto per gli affari è ottimo, di può dire che non sbagli un colpo, ma quest’anno le cose andranno diversamente. Gli investimenti sbagliano o i progetti che faticano a prendere il via potrebbero diventare forieri di preoccupazione e dare adito anche a perdite di denaro. Per venire a capo di eventuali grane affronta a viso aperto le ostilità ma soprattutto circondati di persone che ti vogliono bene e che possano realmente darti una mano nel momento del bisogno.

Chiudiamo infine la nostra rassegna astrologica con il segno della Vergine. Estremamente preciso ed attento, il 2023 per i nati sotto il segno della Vergine si apre all’insegna di qualche difficoltà. Anche se sul lavoro arriverà una promozione, un avanzamento di carriera, lo stipendio non subirà radicali mutamenti. Nel 2023 non è pertanto consigliato fare il passo più lungo della gamba in quanto l’imprevisto potrebbe essere dietro l’angolo. In generale si registra per il segno della Vergine un periodo di instabilità che non concede un ampio margine di manovra né per quel che riguarda gli affari né per quel che riguarda la sfera emotiva.