Oroscopo 2023 Branko, le previsioni (amore e lavoro) per tutti i segni: la classifica del prossimo anno

Oroscopo 2023 Branko. Mancano davvero poche settimane, il conto alla rovescia si può attivare e poi ci toccherà dare il benvenuto al nuovo anno, al 2023. La speranza di tutti, come sempre, è quella che sia un anno migliore, su tutti i fronti: ma siete pronti a scrivere pagine ancora più belle e colorate? La vita è fatta di alti e bassi, di giorni no e di altri dove si fa il ‘pienone’ di gioie e soddisfazioni. È così che funziona, ma tutto dipende da noi, dalla nostra forza di volontà, dal desiderio di farcela a ogni costo, superando anche battaglie difficili e ostacoli che sembravano interminabili. Come sempre a fine dicembre si fa il resoconto di quello che è stato: dolori, momenti indimenticabili (storici e personali), nuovi incontri, amori nati e altri finiti. Ma ora dobbiamo iniziare a guardare al futuro e capire cos’hanno in serbo per noi le stelle: il 2023 sarà fortunato per tutti? Ci auguriamo di sì.

Non ci resta che scoprire cosa succederà, sul fronte lavorativo e sentimentale (ma non solo), con le previsioni dell’amato astrologo Branko. Lui che non delude mai le aspettative di nessuno. Tra di voi ci sarà il fortunato del 2023? C’è chi riuscirà a realizzare un sogno? Basta con questa curiosità, le risposte ci sono. Ricordandoci, però, che il cielo fa la sua parte, ma tutto dipende da noi.

Oroscopo Branko, come andrà il 2023 per Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 2023 Ariete: Interessante la prima parte dell’anno, soprattutto nel primo trimestre che segna una grande forza e vitalità per il tuo segno! Il bell’aspetto di Venere e Mercurio ti regalerà amore e una chiara comunicazione che ti renderà vincente. Sul lavoro via libera ai nuovi progetti, non temere di prendere l’iniziativa, solo così potrai garantirti una stabile crescita economica.

Oroscopo Branko 2023 Toro: In questo 2023 ti consiglio di abbandonare le convenzione che hai mantenuto finora così da migliorare i tuoi rapporti interpersonali per tornare a vivere emozioni autentiche. Favoriti i creativi e coloro che hanno idee originali. Bene le finanze, soprattutto durante il secondo trimestre dell’anno. Attenzione tuttavia a non essere eccessivamente spendaccioni.

Oroscopo Branko 2023 Gemelli: Nel 2023 potresti conoscere una persona con la quale sistemarti. Chissà che dietro un’amicizia non ci sia in realtà dell’altro. Sta di fatto che un incontro potrebbe rivelarsi davvero importante ed emozionante. Qualche neo si registra invece nel settore delle finanze dovrai infatti cercare di non spendere troppo quello che hai guadagnato così da non limitare la tua crescita economica.

Cancro, Leone e Vergine, il 2023 secondo Branko

Oroscopo Branko 2023 Cancro: Per l’amore quest’anno è un periodo particolare, potrebbero infatti esserci delle delusioni con le quali fare i conti. Discussioni ed attriti con una persona che si è dimostrata diversa da ciò che pensavi, ma perché non provi ad accettarla così com’è? Dal punto di vista economico quest’anno parte bene. Soprattutto nella prima parte la fortuna sarà con te, adotta un atteggiamento prudente per non vanificare i tuoi sforzi.

Oroscopo Branko 2023 Leone: In amore quest’anno ci vuole maggiore cautela. I primi mesi del 2023 inizieranno con una persona speciale ma la retrogradazione di Venere nel terzo trimestre invita a prestare maggiore attenzione. Sul lavoro invece le finanze procedono bene, via libera ai nuovi progetti ma non aspettare che le proposte cadano dal cielo, sii tu stesso a crearle!

Oroscopo Branko 2023 Vergine: È un cielo romantico quello del 2023, sarai con la persona giusta al momento giusto. Se sei in coppia da tempo, c’è la voglia di assumersi maggiori responsabilità e iniziare a progettare qualcosa di bello insieme. Per quel che riguarda la finanze è sempre bene essere un pochino conservatori, quest’anno sarà possibile iniziare a risparmiare così da accumulare una riserva di denaro con la quale stare tranquilli.

Bilancia, Scorpione e Sagittario, le previsioni per il nuovo anno di Branko

‎Oroscopo Branko 2023 Bilancia: Il 2023 per i nati sotto il segno della Bilancia sarà un anno foriero di cambiamenti. Alcuni saranno decisamente positivi mentre altri ti lasceranno, come si suol dire, l’amaro in bocca. In questo momento la cosa migliore da fare è affidarsi alla persone giuste, quelle che ci sono per te e delle quali ti fidi. In arrivo quest’anno nuove opportunità economiche. Favoriti gli investimenti anche se devono sempre essere ponderati bene. Il secondo trimestre dell’anno sarà maggiormente fortunato.

Oroscopo Branko 2023 Scorpione: In amore quest’anno si registreranno dei grandi cambiamenti. Metti al bando rotture e discussioni per ripartire più forte di prima! Cerca di non agitarti per delle sciocchezze e vedrai che tutto andrà nel migliore dei modi. Il 2023 a livello economico sarà un anno decisamente prospero. Attenzione a qualche spesa imprevista anche se nel quarto trimestre dell’anno le cose gireranno decisamente nel verso giusto.

Oroscopo Branko 2023 Sagittario: In amore le relazione intraprese nel 2023 saranno soddisfacenti. Momento positivo sia per le coppie sia per i single che potranno finalmente trovare l’anima gemella! Cerca di allargare la cerchia delle tue conoscenze e il gioco sarà fatto. Buoni livelli di fortuna anche nel settore economico, potrai fare qualche piccolo passo indietro nel terzo trimestre dell’anno ma nulla di eccessivamente oneroso.

Capricorno, Acquario e Pesci, la classifica per il 2023

Oroscopo Branko 2023 Capricorno: L’amore per i nati Capricorno nel 2023 sarà piuttosto tranquillo, le coppie ritroveranno una certa serenità e tutto andrà secondo i piani. Rafforzati i rapporti familiari soprattutto se in casa ci sono dei bambini. A livello economico invece cambiamenti positivi in arrivo. Probabilmente dovrai fare un investimento ma alla fine gli sforzi saranno ripagati.

Oroscopo Branko 2023 Acquario: Anche per i nati sotto il segno dell’Acquario quest’anno in amore non ci saranno grandi stravolgimenti ma le cose precederanno in modo assolutamente positivo. Le emozioni saranno intense, favorite le convivenze. A livello economico invece il 2023 si rivelerà un anno prospero. In arrivo interessanti opportunità ma cerca di pianificare tutto con cura prestando la massima attenzione ai dettagli.

Oroscopo Branko 2023 Pesci: Nel 2023 i nati Pesci saranno concentrati su altri aspetti della vita e l’amore passerà un po’ in secondo piano. Consiglio maggiore attenzione in quanto, soprattutto in alcuni momenti, potresti risentire si una certa instabilità. A livello economico invece il 2023 sarà un anno positivo. Conoscerai una grande espansione che con un’attiva comunicazione sul lavoro non conoscerà barriere.