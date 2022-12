Oroscopo Branko sabato 17 e domenica 18 dicembre 2022: le previsioni segno per segno del weekend

Oroscopo Branko sabato 17 e domenica 18 dicembre 2022. Il Natale si avvicina e grandi e piccini possono già attivare il conto alla rovescia per quello che resta a tutti gli effetti uno dei periodi dell’anno più magici. C’è chi approfitterà del fine settimana, confidando nel bel tempo, per fare shopping e acquistare gli ultimi regalini, quelli da mettere sotto l’albero. E c’è chi, invece, ha altri progetti per il weekend, magari gite fuori porta o mercatini e villaggi di Babbo natale da visitare con i più piccoli. Ma non siete tutti curiosi di sapere come andranno queste due giornate sul fronte lavorativo e sentimentale? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore? E ci sarà qualcuno che riceverà una proposta inaspettata sul lavoro? Chissà…Non ci resta che scoprire cosa accadrà con le previsioni dell’amato astrologo Branko, sempre puntuale e preciso.

Oroscopo Branko 17 e 18 dicembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Sei un po’ nervoso, ma sbagli perché così rischi di prendere decisioni affrettate e sbagliate. Devi iniziare a mantenere la calma perché hai bisogno di ricaricare le batterie e di fare il pieno di energia.

Oroscopo Branko Toro: Sei gioioso, allegro, determinato e la Luna è dalla tua parte. Insomma, non puoi chiedere di meglio per questo weekend: ti sentirai finalmente te stesso, amato da chi ti sta vicino. Sorprese inaspettate dietro l’angolo!

‎Oroscopo Branko Gemelli: Bene la forma fisica e psicologica: le soddisfazioni arriveranno, soprattutto sul lavoro. Queste giornate, dal punto di vista delle stelle, sono favorevoli e le intuizioni, quelle giuste, non ti mancano!

Come sarà il weekend per Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Hai veramente tante cose da fare, troppi impegni e responsabilità, ma devi capire, una volta per tutte, che non puoi fare tutto da solo. Devi chiedere aiuto perché chi ti sta vicino è davvero prezioso. Ed è un’ottima spalla, un ottimo supporto!

Oroscopo Branko Leone: Il weekend di dicembre, quello prima di Natale, sarà all’insegna della pace e della spensieratezza. E questo è un bene, soprattutto dopo un periodo difficile dal punto di vista lavorativo. Ora la gioia è tornata protagonista: continua così!

Oroscopo Branko Vergine: Devi cercare in questo fine settimana, e più che mai, un equilibrio tra coraggio e rischio. Da una parte sei coraggioso, dall’altra hai paura di sbagliare: ma devi fare i conti con te stesso perché facendo un salto nel vuoto i risultati non mancheranno. Forse, però, ti toccherà prendere delle decisioni!

Le previsioni di sabato e domenica per Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Devi mantenere la calma e capire che non puoi forzare le cose: con la prudenza tutto si aggiusterà. Ma serve la diplomazia, che non è propria cosa tua. La guerra, però, non porta da nessuna parte, così come le discussioni. E in questo weekend dovrai capirlo!

Oroscopo Branko Scorpione: Sei calmo, paziente e finalmente riuscirai a vedere tutti i risultati. Sei energico, le critiche sono state costruttive e non puoi chiedere di meglio. Le stelle sono dalla tua parte!

Oroscopo Branko Sagittario: Il weekend promette bene e le buone notizie arriveranno. Dovrai, però, risolvere dei problemi legati al passato, anche di tipo finanziario. Tempo al tempo e tutto si risolverà, ritornerà al proprio posto!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: La fortuna è dalla tua parte, ma non puoi contare solo su questo. Devi prendere in mano la tua vita, le redini di tutto e seguire la tua strada. Prima, però, cerca di riflettere bene e di stare attento: nessuno ti regala niente!

Oroscopo Branko Acquario: Hai tanti sogni ed è arrivato il momento di lottare per questi perché il tuo obiettivo è uno: farli avverare. Cerca di essere un guerriero: con la buona volontà riuscirai a ottenere tutto.

Oroscopo Branko Pesci: In questo fine settimana sarai più generoso del solito e aiuterai, anche economicamente, una persona cara, un amico in difficoltà. Ma presto arriverà anche per te una bella sorpresa: devi solo pazientare ancora un po’!