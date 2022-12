Oroscopo Branko 17 dicembre 2022: quali sono i segni fortunati (in amore e lavoro) sabato

Oroscopo Branko sabato 17 dicembre 2022. Mancano davvero pochissimi giorni al Natale, esattamente tra una settimana è la Vigilia. Tra cenone, regali da spacchettare e tradizioni da rispettare. Oggi è sabato, il weekend freddo di dicembre è tutto da vivere, con la speranza che il meteo sia clemente. Avete già idee e progetti? Sarete indaffarati a fare shopping natalizio? Ma non siete curiosi, aldilà degli impegni, di capire cosa accadrà in questa giornata secondo le stelle? Non ci resta che scoprire tutto, dal punto di vista lavorativo, ma soprattutto sentimentale, con le previsioni dell’amato astrologo Branko. Chissà…ci saranno segni più fortunati di altri?

Oroscopo Branko 17 dicembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Le belle notizie stanno per arrivare, ma devi lasciarti andare, anche all’amore, senza paura. La complicità con il partner non manca, ma devi ascoltare di più il tuo corpo: forse ti sta mandando dei segnali?

Oroscopo Branko Toro: Devi andare avanti, seguire la tua strada, che è quella giusta. Dopo tanta fatica arriveranno le soddisfazioni, ma devi sempre mantenere la calma. Basta con le distrazioni!

‎Oroscopo Branko Gemelli: Le buone notizie sono in arrivo e gli incontri sono favoriti. Molto bene anche la forma fisica, devi solo cercare di capire qual è la dieta adatta a te. Soprattutto ora che si avvicinano le feste!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Sei positivo, ottimista, energico, determinato e non vedi l’ora di viverti queste feste. Devi imparare, però, ad essere meno critico con te stesso!

Oroscopo Branko Leone: Non puoi assolutamente rinunciare, dire di no o tirarti indietro. Ora è il tuo momento: devi andare avanti e inseguire i tuoi sogni. Occhio, però, dal punto di vista fisico agli sbalzi di temperatura!

Oroscopo Branko Vergine: In questo sabato ti toccherà affrontare un po’ di problemi e di ostacoli, ma con calma e senza farti travolgere dai sensi di colpa. Che ne dici di andare alla ricerca di un equilibrio sano?

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Oggi dovrai scendere a compromessi e fare delle scelte perché hai un solo obiettivo: riorganizzare la tua vita, trovare il giusto equilibrio!

Oroscopo Branko Scorpione: Devi darti da fare perché hai davvero tante questioni importanti da risolvere. Prima, però, ti toccherà trovare un equilibrio: non puoi fare tutto, troppo e contemporaneamente!

Oroscopo Branko Sagittario: I successi e le soddisfazioni sono dietro l’angolo. La forma fisica non è niente male, ma la stanchezza, a fine settimana, si fa sentire: insomma, devi dormire di più!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Bene il lavoro di squadra, ma occhio a chi ti sta attorno. Devi ascoltare di più e tenere a bada il nervosismo, che non porta a nulla di buono. E costruttivo!

Oroscopo Branko Acquario: Devi essere orgoglioso di quello che hai costruito da solo, con le tue forze. Devi continuare così!

Oroscopo Branko Pesci: Le idee non ti mancano, la strada che stai percorrendo è quella giusta e presto arriveranno delle soddisfazioni. Prima, però, devi riposare un po’: che ne dici di approfittare di questa giornata per trascorrere qualche ora in totale relax?