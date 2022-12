Il 2023 è l’anno del coniglio: cosa significa, le previsioni (amore e lavoro)

Per l’oroscopo cinese il 2023 è l’anno del coniglio o della lepre. Il calendario cinese si muove secondo cicli di 12 anni e questo piccolo animaletto è il quarto segno zodiacale, quello che corrisponde al quarto anno del ciclo. Ecco quali sorprese ci riserva l’anno del coniglio secondo l’astrologia tradizionale cinese. Ci saranno segni più fortunati di altri in amore e sul lavoro? Chissà…

L’oroscopo cinese

Poiché per l’antica tradizione cinese il calendario si muove secondo cicli di 12 anni, ad ogni anno corrisponde un segno zodiacale. Ciò significa che lo stesso segno si ripete ogni 12 anni, ecco quali sono: Topo, Bue, Tigre, Coniglio, Drago, Serpente, Cavallo, Capra, Scimmia, Gallo, Cane e Maiale. Ogni anno viene festeggiato il Capodanno cinese, che non coincide con il nostro, ma solitamente si svolge a gennaio. Con questa festività viene inaugurato l’inizio di un nuovo anno zodiacale. E il 23 gennaio 2023, secondo l’oroscopo cinese, inizierà l’anno del coniglio.

Cos’è il coniglio nero

Cosa rappresenta il coniglio nell’astrologia cinese? Secondo la tradizionale associazione, questo piccolo animale è fortunato, retrospettivo, meditabondo, ma anche molto quieto, riservato e un po’ timoroso. La simbologia del coniglio è molto positiva: rappresenta le persone quiete che non amano discussioni e cercano sempre una via di comunicazione per risolvere i conflitti. Insomma, niente male in vista del nuovo anno!

Gli anni del coniglio

Come tutti i 12 animali dell’oroscopo cinese, l’anno del coniglio capita ogni 12 anni. L’ultimo anno del Coniglio è stato il 2011 e il prossimo è il 2023. Ecco quali sono gli anni del coniglio: 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023, 2035, 2047 e così ogni 12 anni. E voi, siete nati nell’anno del coniglio?

L’elemento dell’acqua

In occidente siamo abituati a considerare 4 elementi: acqua, terra, fuoco e aria. In Cina invece sono 5 perché si aggiunge anche il legno. Ogni animale dello zodiaco è associato a uno dei 5 elementi, il coniglio è tradizionalmente affine all’elemento dell’acqua. Cosa rappresenta quest’elemento nell’astrologia cinese? L’acqua è un elemento positivo: contrasta l’ardore del fuoco, prende la forma del recipiente in cui viene messa e rinfresca, è un elemento quasi magico e primordiale. La caratteristica più importante è che sembra rappresenti la capacità di empatia verso gli altri.

Anticipazioni per il 2023 sotto il segno del coniglio

Ormai sembra abbastanza chiaro: il 2023 sarà un anno fortunato secondo l’astrologia tradizionale cinese. Si prospetta un anno ricco, pieno di sorprese che farà emergere le vostre capacità migliori come l’empatia, l’ascolto e la calma. Non mancherà qualche difficoltà, soprattutto per chi è in una relazione amorosa da molto tempo, ma potrà essere risolta con una buona comunicazione. Le persone più timide dovranno provare a buttarsi un po’ per scoprire quali sorprese li aspettano. Dal punto di vista lavorativo tutto procederà in modo tranquillo ma con una crescita costante.