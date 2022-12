L’Oroscopo video 2023 Simon and the Stars: classifica e previsioni segno per segno

Oroscopo 2023 di Simon & The Stars. Mancano davvero pochissimi giorni al Natale e il conto alla rovescia si può anche attivare per il Capodanno. Sì perché a breve diremo addio al 2022 e daremo il benvenuto al nuovo anno, al 2023, con la speranza che sia migliore per tutti. E su ogni fronte. Da quello lavorativo a quello sentimentale. I single riusciranno a trovare la persona giusta? E le coppie che sono insieme da tempo decideranno di mettere su famiglia o di convolare a nozze? Qualcuno di voi riceverà una bella proposta lavorativa o una gratifica? Non ci resta che scoprire tutto, passo dopo passo, con le previsioni dell’amato astrologo Simon & The Star, che ha pubblicato il libro e che oggi parlerà ai microfoni di Serena Bortone. Fornendo a tutti le anticipazioni del nuovo anno!

Oroscopo 2023, quali saranno i segni più fortunati? Tutto su lavoro e soldi, le previsioni per il nuovo anno

Oroscopo 2023 Simon and the Stars: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete (21 marzo-20 aprile): Il film scelto per i nati sotto questo segno zodiacale è Lady Bird di Greta Gerwig. L’Ariete ritrova la facilità di buttare giù tutto, di azzardare. Senza paura, dopo tante difficoltà e periodi difficili. I primi 4 mesi saranno fortunati, le occasioni non mancheranno!

Toro (21 aprile-20 maggio): Il film abbinato al segno del Toro è Wonder di Stephen Chbosky. Tu ami i punti fermi, fai fatica a cambiarli. Ma nel 2023 riuscirai a superare degli ostacoli, strada facendo: farai un cambiamento che desideri da tempo!

Gemelli (21 maggio-21 giugno): Il film per i nati sotto il segno dei Gemelli è Quando meno te lo aspetti di Garry Marshall. Il 2023 è l’anno in cui comincerai a stabilire i confini, a riprenderti i tuoi spazi. A costo anche di essere un po’ comandino. Prenderai una posizione definitiva, farai anche un salto di qualità sul lavoro. E nella vita sentimentale: bebè in arrivo? Marzo sarà un mese importante!

Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno-22 luglio): Per il segno del Cancro il film scelto è Little Miss Sunshine di Valerie Faris e Jonathan Dayton. Bisogna credere di più in se stessi, senza paure perché questo è un anno fortunato. E, quindi, il 2023 è tutto da vivere e da guardare con positività!

Leone (23 luglio-23 agosto): Il film abbinato al segno del Leone è Singin’ in the Rain di Gene Kelly e Stanley Donen. Il Leone nel 2023 torna a ruggire, torna di nuovo protagonista dopo un periodo un po’ difficile. Strada facendo riuscirai a risolvere ogni problema e il nuovo anno sarà anche un po’ il TUO anno.

Vergine (24 agosto-22 settembre): Il film che rappresenta il segno della Vergine è I ponti di Madison County di Clint Eastwood. La Vergine nel 2023 si fermerà un po’, bloccherà quello spirito da ‘comandina’. Vergine comincia a sistemare un po’ tutto per riposare. Perché ne ha davvero bisogno!

Simon and the Stars previsioni 2023 per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre-22 ottobre): Per il segno della Bilancia abbiamo il film CODA- I segni del cuore di Sian Heder con Troy Kotsur, premiati agli Oscar 2022. Per i nati sotto il segno della Bilancia, bisogna entrare in scena. E diventare di nuovo protagonisti, sul lavoro sì. Ma anche nella sfera sentimentale dopo periodi un po’ turbolenti!

Scorpione (23 ottobre-22 novembre): Il film abbinato al segno dello Scorpione è Il lato positivo di David O’Russell. Lo scorpione nel 2023 arriverà come un ‘viandante senza fissa dimora’, troverà finalmente casa. E ce la farà dopo aver passato gli ultimi anni come nomade: c’è chi ha cambiato città, casa. E ora bisognerà buttare l’ancora in un porto sicuro!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre): Il film che rappresenta i nati del Sagittario è Mamma ho perso l’aereo di Chris Columbus. Dovrà riconquistare i suoi spazi, dopo un periodo un po’ difficile. Bisogna, quindi, fare chiarezza e ricominciare. Anche da zero se è necessario!

Capricorno, Acquario e Pesci nel 2023 secondo Simon & The Stars

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): Chef – La ricetta perfetta di Jon Favreaus è questo il film per il segno del Capricorno. Devi allentare un po’ le tensioni perché riuscirai a raggiungere la vetta. Anche se non te lo aspetti. Ma è l’inaspettato che ti sorprende!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio): Il film abbinato al segno è Transamerica di Duncan Tucker. Il 2023 per i nati sotto il segno dell’Acquario è l’anno della rivoluzione. ‘Saltano i tappi’ e ne è convinto Simon & The Stars. Dopo un po’ di limiti, ora sarai inarrestabile!

Pesci (20 febbraio-20 marzo): Il film che rappresenta il segno dei Pesci è The Terminal di Steven Spielberg. I nati sotto il segno dei Pesci ricominciano finalmente una nuova vita e possono guardare con positività al 2023. Le carte in regola ci sono per riprendere in mano un progetto anche un po’ vecchio.