Previsioni Oroscopo 2023, è l’anno del Coniglio D’Acqua: cosa significa e le anticipazioni segno per segno

Il Capodanno Cinese 2023 è Domenica 22 gennaio e inizia l’anno del Coniglio. Sapete che la data del Capodanno Cinese cambia ogni anno? Nel 2023 le celebrazioni iniziano il 21 gennaio (vigilia di capodanno) e continuano fino al 5 febbraio (data della Festa delle Lanterne), per un totale di 16 giorni di festa.

Per l’Oroscopo del 2023, è l’anno del Coniglio d’Acqua

Per il Capodanno, i cinesi hanno 7 giorni di vacanze, dalla vigilia fino al sesto giorno del primo mese lunare: nel 2023 le vacanze del Capodanno cinese sono dal 21 gennaio al 27 gennaio. Date importanti per il capodanno cinese 2023:

Vigilia del Capodanno Cinese: 21 gennaio 2023

Capodanno Cinese : 22 gennaio 2023

Festa delle Lanterne: 5 febbraio 2023

Vi siete sempre chiesti perché il Capodanno Cinese ha una data diversa ogni anno? La risposta è che questa festività tradizionale segue il calendario cinese, non il calendario gregoriano. I due calendari non coincidono, quindi la data sul calendario gregoriano è diversa di anno in anno, ma è sempre compresa tra il 21 gennaio e il 20 febbraio. Il Capodanno Cinese, secondo il calendario tradizionale, è il primo giorno di un nuovo anno. Anche le altre feste e festività tradizionali, come la Festa delle Lanterne o la Festa delle Barche Drago, seguono l’antico calendario lunare.

L’animale dell’anno cinese 2023

Gli anni del Coniglio sono:1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 e 2035, se tra questi c’è il vostro anno di nascita, allora il vostro segno zodiacale cinese è proprio il Coniglio. Secondo l’astrologia cinese, l’anno del proprio segno zodiacale è sfortunato, ma ci sono alcune cose che si possono fare per evitare la sfortuna nell’anno del proprio segno zodiacale. Continuate a leggere sull’oroscopo cinese coniglio 2023. Molte delle grandi Chinatown in America ed Europa organizzano danze tradizionali (come la Danza del Drago o la Danza del Leone), parate e festeggiamenti per il Capodanno Cinese. In Italia si svolgono di solito a Prato, Milano e Roma.

Si organizza la sfilata tradizionale con la danza del drago e la danza del leone e degli eventi in via Paolo Sarpi. Nel 2021, la sfilata è stata rimandata a causa del coronavirus. Nel 2022 si deciderà in accordo con le normative dei più recenti DPCM. A Roma il Capodanno Cinese viene solitamente celebrato in Piazza Vittorio Emanuele II. Per i festeggiamenti del 2022 si deciderà in accordo con le normative dei più recenti DPCM.