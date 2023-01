Compleanno Damiano dei Måneskin, perché Victoria non c’era alla festa? ‘C’entra Giorgia Soleri’

Damiano dei Maneskin ha da poco festeggiato i suoi 24 anni, e lo ha fatto in grande stile, con un magnifico party a tema anni ’90. Una festa sontuosa, piena di partecipazioni, dove c’erano proprio tutti. Ma non proprio: mancava infatti la bella Victoria. Dopo la sua ”rumorosa” assenza, ecco che sui social è partito il consueto gossip, per cercare di capire le motivazioni della sua assenza al party: “hanno litigato?”, “perché non c’è Vic?”, queste le domande più gettonate. E ancora, qualcuno ha detto: “Magari avrà avuto solo un mal di testa”. Ad ogni modo, la sua è stata un’assenza che ha fatto molto discutere i fan della band più famosa d’Italia al momento. Che ci sia aria di crisi all’intero del gruppo Maneskin? Ecco cosa sappiamo.

Gli auguri via social da parte di Victoria

Allora, facciamo ordine: Damiano David ha festeggiato il suo compleanno, avendo compiuto da poco 24 anni, precisamente ieri, domenica 8 gennaio 2023. Dopo i festeggiamenti sontuosi, il frontman dei Maneskin ha poi pubblicato sul suo profilo Instagram le migliori immagini della festa. Ci sono molte foto, tra le più suggestive una in particolare dove, assieme alla fidanzata Giorgia Soleri, giocano a fare Vincent Cassel e Monica Bellucci. Ma non è l’unico scatto suggestivo della serata. In un’altra foto si vede Damiano godersi la serata insieme ai suoi compagni di avventura Ethan Torchio e Thomas Raggi. Ed è proprio da qui che si evince come l’assenza della bassista Victoria De Angelis pesi molto per i fans. Intanto, il post ha quasi raggiunto più di un milione di reazioni.

Le ipotesi dai fan

E allora via col gossip e con le ipotesi più sfrenate. Tra i tantissimi commenti che sono arrivati sotto i post pubblicati da Damiano David, c’è qualche utente che si lancia in supposizioni alquanto azzardate: ”Victoria non era presente perché c’era anche Sua Maestà Giorgia“. Il riferimento è chiaro, si rivolge a Giorgia Soleri e si allude anche alla possibilità che tra le due non corra buon sangue. Insomma, i segnali non sembrano troppo positivi.