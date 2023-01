Nonostante la fama ed il successo mondiale, i Maneskin — gruppo rock di origini romane — non dimentica le proprie origini.Tutto è cominciato a Roma, con le prime esibizioni in via del Corso ed è proprio qui che i quattro talentuosi ragazzi hanno deciso di fare ritorno per omaggiare i loro fan e tornare a farli ballare ed emozionare al ritmo dei loro più grandi successi. In occasione del lancio mondiale del loro nuovo album Rush!, che uscirà il prossimo 20 gennaio, la band tornerà con un grande live nella Città Eterna!

Compleanno Damiano dei Måneskin, perché Victoria non c’era alla festa? ‘C’entra Giorgia Soleri’

Il concerto dei Maneskin a Roma

L’appuntamento è per giovedì 19 gennaio, il giorno che precede l’uscita del disco. Ad annunciarlo, ieri, sono stati gli stessi Maneskin previo un video sulla pagina Instagram che è poi stato condiviso anche dalla nota piattaforma Spotify. Il video è stato girato sabato scorso sulla terrazza della torretta del Campidoglio e, come anticipato, l’appuntamento è fissato per il prossimo 19 gennaio. Per quel che riguarda la location, attualmente, essa è top secret ma le ipotesi non mancano. Tra quelle maggiormente accreditate troviamo il Campidoglio e via Del Corso.

La clip

Nella clip, il chitarrista Thomas suona la marcia nunziale con la chitarra elettrica e alle sue spalle ci sono i Fori Imperiali mentre alla fine del video si vede il Colosseo. Nella didascalia del video, la band non ha fornito ulteriori dettagli oltre la data dell’evento e l’emoticon di un anello al punto tale che nei commenti, gli utenti hanno domandato più volte: ‘Chi si sposa’? ‘Ci vediamo lì’ ha risposto il gruppo ma il luogo, così come i dettagli sull’evento nel quale verrà presentato il loro nuovo album, restano attualmente top secret. Bisognerà dunque avere pazienza ed aspettare ancora un po’ per capire quale sarà la location scelta dai Maneskin per festeggiare insieme agli affezionati fan il lancio del loro nuovo album.