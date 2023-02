Zelensky a Sanremo 2023: nessun video, invierà un testo

Doveva essere un intervento video quello di Volodymyr Zelensky, in un appello sul palco del Festival di Sanremo 2023 che doveva essere di denuncia sulle condizioni dell’Ucraina e soprattutto in un monito contro ogni guerra. A distanza di meno di 24 ore, la Rai ha cambiato le carte in corsa: niente più videomessaggio, per far posto invece a una lettera scritta di pugno dal Presidente ucraina. Una scelta forte, che anima qualche perplessità intorno all’intervento di Zelensky.

La lettera di Zelensky a Sanremo 2023

Dopotutto, sull’intervento di Zelensky a Sanremo 2023 si era alzato fin da subito un polverone, ovvero da quando Bruno Vespa annunciò il contributo dell’Istituzione ucraina sul palco dell’Ariston. Si era espressa la politica ma anche i cittadini italiani, che ritenevano l’intervento del Presidente ucraino come “fuori luogo” sul palco sanremese. Un Festival, per dirla tutta, che sembrava modellarsi su forme più politiche e meno legate alla competizione conora.

Input della Rai sulla modalità di mandare in onda Zelensky? Chissà. A Fanpage, Stefano Coletta (Direttore di Rai 1) annuncia: “Siamo in contatto con più colloqui al giorno con l’ambasciatore Melnyk. Siamo giunti alla definizione dell’intervento del presidente ucraino ieri. Il presidente non invierà un video ma un testo. Riguardo al controllo preventivo, ci sono sempre degli elaborati rispetto a talune affermazioni che sono vicini a delle boutade. Ai nostri tempi è complicato censurare un presidente. Il controllo è relativo alla messa in onda di qualsiasi programma televisivo, siamo dirigenti per questo. Visioniamo tutto ciò che va in onda prima della messa in onda. Ma sorrido all’idea che un direttore Rai possa censurare un presidente. Riguardo ai contenuti del testo, saremo più puntuali nei prossimi giorni ma non abbiamo ancora contezza del contenuto e della forma. Sarà letto da Amadeus”.

Ha proseguito ancora Coletta in merito all’intervento del Presidente ucraino: “Nel pomeriggio del 2 febbraio, l’ambasciatore ha detto che il Presidente avrebbe preferito inviare un testo, letto da Amadeus”. Sulla stessa lunghezza d’onda, come ipotizzabile, è anche Amadeus, conduttore e soprattutto Direttore Artistico del Festival 2023. Il noto conduttore promette “che la lettera del presidente Zelensky verrà letta integralmente”.