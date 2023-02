Ascolti tv Grande Fratello Vip giovedì 9 febbraio: dati auditel, GF VIP contro Sanremo

Chi ha vinto nella gara degli ascolti tra il Grande Fratello Vip e Sanremo? Quest’anno com’è noto Mediaset ha deciso di lasciare intatta la programmazione delle proprie reti nonostante la messa in onda del Festival della canzone italiana. Una decisione che, fin qui, ad onoro del vero, non ha pagato molto considerando che sia la prima che la seconda serata di Sanremo hanno superato il 60% di share lasciando le ‘briciole’ alla concorrenza. Ieri sera però, giovedì 9 febbraio 2023, nel palinsesto di Canale 5 c’era uno dei programmi di punta Mediaset, ovvero il Gf Vip: Signorini sarà riuscito a contrastare almeno un po’ l’egemonia di Amadeus?

Ascolti tv, chi ha vinto la gara di ascolti tra Sanremo 2023 e il Gf Vip giovedì 9 febbraio

Scopriamolo insieme a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti i dati di ascolto e share di ieri, di tutte le principali reti televisive italiane, quindi Canale 5 e Rai 1 compresi (ti ricordiamo che se non visualizzi i dati può essere necessario ricaricare la pagina). Ebbene il Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 1.790.000 spettatori valevoli per il 10.9% di share. Il Festival di Sanremo invece, guardando agli ascolti tv della terza serata, ha portato alla Rai 9.240.000 spettatori valevoli per uno share complessivo del 57.4%.

Mediaset contro Sanremo 2023, ecco i programmi che sfidano il Festival: quali sono e quando vanno in onda

Sabato 11 febbraio C’è Posta per Te sfida la finale di Sanrem0

Guardando sempre alla sfida lanciata da Mediaset alla tv pubblica, sabato sera ci sarà un altro banco di prova importante. Sì perché Canale 5 manderà in onda ugualmente C’è Posta per te con Maria De Filippi e questo nonostante la concomitante finalissima della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Chi vincerà in quel caso? Mediaset riuscirà a strappare qualcosa in termini di ascolti tv a Sanremo? Staremo a vedere.

Quando va in onda la prossima puntata di C’è Posta per Te? Data e anticipazioni